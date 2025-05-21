Работа за границей: в правительстве разъяснили новые правила для начисления пенсий — Finance.ua

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Работа за границей: в правительстве разъяснили новые правила для начисления пенсий

Личные финансы
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Работа за границей: в правительстве разъяснили новые правила для начисления пенсий
Работа за границей: в правительстве разъяснили новые правила для начисления пенсий
Стаж работы за границей будет учитываться в Украине для определения права на пенсию независимо от наличия международного договора о признании стажей.
Об этом в телеэфире сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак.
«В постановлении Кабмина мы четко определили: если вы работали за границей, независимо от того, заключен с этой страной международный договор о признании стажей или нет, ваш трудовой стаж за границей — очевидно, что он должен быть официальным — будет учитываться для определения права на пенсию. То есть те 10 лет, которые вы проработали официально за границей (или пять, или год), будут учитываться при учете количества лет для назначения пенсии», — сказала она.
Марчак отметила, что по предыдущему законодательству годы работы в государстве, с которым не был заключен договор о признании стажей, не учитывались в Украине.
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Замминистра Минсоцполитики отметила, что годы работы за границей не будут влиять на размер пенсии, а должны обеспечить право на ее получение в Украине.
«Размер определяется исходя из того, сколько взносов вы уплатили в украинскую пенсионную систему. Конечно, эти взносы считаются за тот период времени, пока вы их платили. Здесь страховая формула остается. Кроме того, стаж важен для определения права. Если у вас нет минимального стажа, необходимого для назначения пенсии, даже несмотря на то, что, скажем, 10 лет вы в Украине платили взносы, вы все равно права на пенсию при предыдущих нормах не имели бы. Поэтому сейчас мы говорим об учете работы за границей для определения права на назначение пенсии в Украине», — пояснила она.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и отнесения периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту;
  • в постановлении отмечается, что периоды работы лиц в другом государстве, с которым заключен международный договор Украины, засчитываются в страховой стаж лиц, проживающих в Украине, на условиях такого международного договора;
  • в частности, лица, работавшие в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, прилагают к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы.
По материалам:
Укрінформ
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