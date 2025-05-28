Структурне безробіття: держзамовлення збільшать на техспеціальності на 27,6% (деталі) — Finance.ua

Структурне безробіття: держзамовлення збільшать на техспеціальності на 27,6% (деталі) Вчора 14:04 — Казна та Політика

Структурне безробіття: держзамовлення збільшать на техспеціальності на 27,6% (деталі)

Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на конференції «Освіта нової України».

У наступному навчальному році Уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками:

Інженерія, виробництво та будівництво — 27,6%.

Освіта — 15,8%.

Інформаційні технології — 13,4%.

Безпека та оборона — 7,6%.

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина — 6,7%.

«Нині на ринку бачимо структурне безробіття, коли є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного. Український бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один. Тому розвиток освіти, якісна профорієнтація та розбудова системи навчання і перенавчання є пріоритетом. Наша задача як держави — створити умови, щоб молодь мала ті навички, які нині потрібні на ринку праці», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, зараз є запит на фахівців технічних спеціальностей, тому уряд корегує державне освітнє замовлення.

Для тих, хто хоче змінити фах, Уряд пропонує програми для перенавчання.

Ваучери на навчання

Українці можуть отримати ваучери на суму до 30 тисяч гривень на перенавчання за тією спеціальністю й у тому навчальному закладі, який оберуть самостійно.

«Реформуємо також центри профосвіти для дорослих. Залучаємо до цього бізнес. У всіх ЦПТО у нас в наглядову раду вже входять підприємці, які допомагають корегувати навчальні курси під запит ринку. Підготовка фахівців — це відповідальність не лише держави, але і бізнесу. Я вважаю, що гарною практикою є також дуальна освіта, коли студенти можуть поєднувати навчання і роботу. Ми з нашої сторони покращуємо умови роботи ринку праці. Зараз працюємо над зміною трудового законодавства», — продовжила Юлія Свириденко.

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Передбачається, що оновлене трудове законодавство впровадить поняття учнівського трудового договору, завдяки чому студенти зможуть і навчатися, і працювати легально.

Також студенти, які навчаються дистанційно, зможуть брати додаткові оплачувані відпустки. Зараз вони доступні лише для студентів вечірньої й заочної форми навчання.

Довідка Finance.ua:

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року в базі даних Державної служби зайнятості (ДСЗ) налічувалося близько 2 тисяч актуальних вакансій з наданням житла.

Як розповіли в ДСЗ, роботу з проживанням пропонують для лікарів, трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, монтажників-складальників металопластикових конструкцій, операторів машинного доїння, продавців продовольчих товарів, підсобних робітників, водіїв, вантажників, швачок, кухарів, електрогазозварників, електриків дільниці тощо.

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