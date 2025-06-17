Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците — Finance.ua

Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците

В Украине большой дефицит кадров, что связано с мобилизацией и интенсивным перемещением населения.

Об этом в эфире Украинского радио сказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

«Нужны рабочие инструментальных специальностей ― фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на производство и восстановление военной техники, а для этого нужны люди высокой квалификации. Ощущается огромный дефицит таких кадров. У нас даже есть вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, но найти человека не можем», — сообщил Александр Чумак.

Дефицит рабочей силы составляет 50−75% в зависимости от региона.

Последнее исследование, проведенное вместе с Государственной службой занятости, показало, что у нас произошла серьезная реструктуризация рынка труда.

Появилась большая потребность именно в производственных профессиях, этот дефицит будет ощущаться достаточно долго.

Дефицит рабочей силы составляет 50−75% в зависимости от региона. Уже есть перекос в ожиданиях безработных и работодателей.

В чем парадокс

К примеру, ожидания размера зарплат от безработных намного ниже, чем готовы платить работодатели.

«Объясню этот парадокс. Человек, к примеру, живет в Виннице и ожидает получить зарплату 30 тысяч гривен, но есть вакансия в Харькове, где готовы платить 60−70 тысяч, при условии, что человек переедет, потому что он имеет соответствующую квалификацию. Кстати, растет доля вакансий, где рабочим предлагают также и жилье», — сказал эксперт.

Кто в большом дефиците

Рабочие инструментальных специальностей: фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на восстановление военной техники, а также на ее производство, и для этого нужны люди высокой квалификации.

Ощущается огромный дефицит таких кадров.

Рабочие предприятия просто не могут найти этих людей — инженеров и специалистов сферы машиностроения. Есть даже вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, но найти человека очень тяжело.

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