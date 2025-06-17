Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците

Казна и Политика
2
Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците
Парадокс рынка труда: кто и где в большом дефиците
В Украине большой дефицит кадров, что связано с мобилизацией и интенсивным перемещением населения.
Об этом в эфире Украинского радио сказал президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.
«Нужны рабочие инструментальных специальностей ― фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на производство и восстановление военной техники, а для этого нужны люди высокой квалификации. Ощущается огромный дефицит таких кадров. У нас даже есть вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, но найти человека не можем», —
сообщил Александр Чумак.

Дефицит рабочей силы составляет 50−75% в зависимости от региона.
Последнее исследование, проведенное вместе с Государственной службой занятости, показало, что у нас произошла серьезная реструктуризация рынка труда.
Появилась большая потребность именно в производственных профессиях, этот дефицит будет ощущаться достаточно долго.
Дефицит рабочей силы составляет 50−75% в зависимости от региона. Уже есть перекос в ожиданиях безработных и работодателей.

В чем парадокс

К примеру, ожидания размера зарплат от безработных намного ниже, чем готовы платить работодатели.
«Объясню этот парадокс. Человек, к примеру, живет в Виннице и ожидает получить зарплату 30 тысяч гривен, но есть вакансия в Харькове, где готовы платить 60−70 тысяч, при условии, что человек переедет, потому что он имеет соответствующую квалификацию. Кстати, растет доля вакансий, где рабочим предлагают также и жилье», — сказал эксперт.

Кто в большом дефиците

Рабочие инструментальных специальностей: фрезеровщики, токари, работники сферы машиностроения, потому что есть большие заказы на восстановление военной техники, а также на ее производство, и для этого нужны люди высокой квалификации.
Ощущается огромный дефицит таких кадров.
Рабочие предприятия просто не могут найти этих людей — инженеров и специалистов сферы машиностроения. Есть даже вакансия фрезеровщика на 90 тысяч гривен, но найти человека очень тяжело.
Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и без фото.

Кредит онлайн на карту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems