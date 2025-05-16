Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне — Finance.ua

Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне Сегодня 09:02 — Личные финансы

Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне

В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости — государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.

Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).

Отмечается, что 63% предприятий в 2024 году сообщили о трудностях с подбором персонала.

«Единственный сектор, где происходит рост занятости — государственное управление и оборона. Количество работников в нем достигло 2,6 млн. Что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы», — сказано в исследовании.

В других секторах экономики занятость сокращается:

быстрее всего — в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) — на 37%;

медленнее — в социальной сфере (образование, здравоохранение) — 11%.

«Это все равно свидетельствует о критическом падении общей экономической производительности. Именно ситуация на рынке труда вызывает значительную обеспокоенность и требует пересмотра подходов к послевоенному восстановлению», — добавляют авторы исследования.

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Также в исследовании указано, что только 7% безработных ВПЛ обратились в центры занятости в 2024 году.

В результате войны также растет доля людей с инвалидностью, ~40% из которых не нуждаются в специальной адаптации рабочего места, поскольку имеют 3 группу инвалидности. Сегодня около 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста привлечены к рынку труда. Но только ~16% вакансий адаптированы или маркируются как доступные для этой категории.

Справка Finance.ua:

По данным Национального банка, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров побуждает предприятия повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных рабочих достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается;

По данным Work.ua, в апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте. Работодатели готовы работать с новичками.



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