Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне — Finance.ua
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Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне

Личные финансы
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Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне
Мобилизация удерживает рынок труда: почти четверть занятых работают в госуправлении и обороне
В Украине единственный сектор экономики, где сейчас происходит рост занятости — государственное управление и оборона. В других секторах занятость сокращается.
Об этом идет речь в исследовании Киевской школы экономики (KSE).
Отмечается, что 63% предприятий в 2024 году сообщили о трудностях с подбором персонала.
«Единственный сектор, где происходит рост занятости — государственное управление и оборона. Количество работников в нем достигло 2,6 млн. Что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы», — сказано в исследовании.
В других секторах экономики занятость сокращается:
  • быстрее всего — в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) — на 37%;
  • медленнее — в социальной сфере (образование, здравоохранение) — 11%.
«Это все равно свидетельствует о критическом падении общей экономической производительности. Именно ситуация на рынке труда вызывает значительную обеспокоенность и требует пересмотра подходов к послевоенному восстановлению», — добавляют авторы исследования.
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Также в исследовании указано, что только 7% безработных ВПЛ обратились в центры занятости в 2024 году.
В результате войны также растет доля людей с инвалидностью, ~40% из которых не нуждаются в специальной адаптации рабочего места, поскольку имеют 3 группу инвалидности. Сегодня около 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста привлечены к рынку труда. Но только ~16% вакансий адаптированы или маркируются как доступные для этой категории.

Справка Finance.ua:

  • По данным Национального банка, бизнес активно ищет новых работников и открывает новые вакансии. Дефицит кадров побуждает предприятия повышать зарплаты, потому что конкуренция за квалифицированных рабочих достаточно жесткая. В 2024 году реальные зарплаты (то есть уже за вычетом прошлогодней инфляции) выросли более чем на 15%, но и в этом году повышение окладов продолжается;
  • По данным Work.ua, в апреле на украинском рынке труда впервые за пять месяцев появилось 102 814 предложений, что на 4% больше, чем в марте. Работодатели готовы работать с новичками.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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