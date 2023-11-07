Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег

Казна и Политика
60
Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег
Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег, Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усилия государственных структур должны быть прежде всего сосредоточены на решении проблем военных, «без того чтобы тратить энергию и силы на что-то другое».
Об этом глава государства сообщил в своем обращении. В частности, Владимир Зеленский акцентировал на том, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны.
Вместо этого нужно все возможные ресурсы — государства, бюджета, внимания и эмоций — направить на нашу победу. Украинцы требуют направить бюджетные ресурсы не на брусчатку и ремонт улицы, а на оборону.
Читайте также
«Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на брусчатку и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и надо… Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более тогда, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями — достижениями для Украины», — сказал Зеленский.
Президент особо отметил проблемы, о которых говорят сами военные. И, что ожидает от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на задачи, которые объективно есть перед нашим государством сейчас.
Читайте также
«Все мы слышим, что надо изменить в самих силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься» , — подчеркнул глава государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.