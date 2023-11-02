В Одесской области завершат ремонт многострадальной «дороги жизни» — Finance.ua

В Одесской области завершат ремонт многострадальной «дороги жизни» Сегодня 12:40 — Казна и Политика

ГП «Служба местных автомобильных дорог» объявила тендер на капитальный ремонт дороги Раздельная-Понятовка-Кошары-Знаменка в Одесской области.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Prozorro

Тендер объявлен 1 ноября. Ожидаемая стоимость закупки составляет 180,4 млн грн. Конечный срок подачи тендерных предложений — 10 ноября.

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Речь идет о завершении дороги, ремонт которой начался незадолго до войны. Из-за войны ремонтные работы приостановили, с тех пор местные жители ездят по кругам, чтобы добраться до трассы.

По словам мэра Раздельной Валерия Шовкалюка, часть дороги находится в критическом, не пригодном для использования состоянии. В то же время именно по этой дороге украинские аграрии вопреки форс-мажорным обстоятельствам, под ракетными обстрелами пытаются вывезти свое зерно на экспорт. Кроме того, дорога соединяет много окружающих сел и жизненно необходима для людей.

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В свою очередь глава Раздельнянской РГА Сергей Приходько тоже считает, что ремонт дороги нужно завершить как можно скорее.

«Ремонт дороги существенно разгрузит трафик возле Одессы. Сэкономит время для фур. Ну и, безусловно, дорога нужна местным. Потому что сейчас, если пойдут дожди, чтобы выехать на трассу из Кошара, нужно будет упустить много времени: вернуться на Понятовку, потом заехать в Раздельную, потом уехать в Еремеевку. Это будет с десяток километров круг», — пояснил он.

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Кроме того, дорога имеет как местное, так и государственное значение. Раздельная-Понятовка-Кошары-Знаменка обеспечивает ряду населенных пунктов подъезд в районный центр области, где расположены школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В то же время она соединяет автомобильные дороги государственного значения М-05 Киев-Одесса и Т-16−18 /Р-33/- Раздельная-Еремеевка — /М-05/ с въездом на Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка — /М-16/.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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