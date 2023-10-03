Сколько нужно на эксплуатацию дорог государственного значения в 2024 году — Finance.ua

Сколько нужно на эксплуатацию дорог государственного значения в 2024 году Сегодня 15:14 — Казна и Политика

Сколько нужно на эксплуатацию дорог государственного значения в 2024 году

На эксплуатацию дорог государственного значения в 2024 году необходимо 14,7 млрд грн, сообщил глава агентства восстановления Мустафа Найем в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Если говорить о 2024 годе, по предварительным расчетам, для эксплуатационного содержания дорог государственного значения — это 41,6 тыс. км на подконтрольной Украине территории — минимальный объем финансирования должен составлять 14,7 млрд грн», — сообщил Найем.

Он уточнил, что из этой суммы 6,857 млрд грн — на ликвидацию повреждений, разрушений и деформаций покрытия дорог, около 4,4 млрд грн — на зимнее содержание дорог и 1,4 млрд грн — на эксплуатационное содержание мостов.

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