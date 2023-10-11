Польская фирма возобновила ремонт пограничной дороги во Львовской области — Finance.ua

Польская фирма возобновила ремонт пограничной дороги во Львовской области Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Польская фирма возобновила ремонт пограничной дороги во Львовской области

Во Львовской области возобновили ремонт дороги Т-14−04 Червоноград — Рава-Русская, которая соединяет между собой международные пункты пропуска «Угринов — Долгобычув» и «Рава-Русская — Гребенне». Кроме того, дорога ведет к будущим КПП «Белз — Будынин» и «Варяж — Усьмеж».

Ремонт начали в 2021 году, однако приостанавливали из-за необходимости дополнительного финансирования. Общая стоимость проекта составляет более 42 млн евро.

«На автодороге протяженностью 53 км между Червоноградом и Равой-Русской активно проводим ремонтно-строительные работы. Здесь одновременно работают несколько дорожных бригад. Фактически вся дорожная техника подрядчика сосредоточена на этом объекте, ведь дорога имеет стратегическое значение не только для местного населения, но и для транзитного транспорта.

Поскольку после завершения ремонта этой дороги появится возможность водителям существенно сократить путь от КПП «Рава-Русская» в направлении Волынской области, а для дорожников — разгрузить автомобильную дорогу М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская", — рассказал руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области Олег Береза.

В службе восстановления сообщили, что на дороге уже расчистили обочину, расширили проезжую часть, срезали старое дорожное полотно, обустроили дождевую канализацию и наружное освещение в пределах населенных пунктов, укрепили основание из щебеночно-песчаной смеси и устроили нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия длиной 45 км, устелили верхний слой на протяженности свыше 30 км.

«Сейчас значительное внимание сосредоточено на ремонте мостов и отдельных участков дороги, в частности, Речки — Михайловка и в пределах города Угнев. Кроме этого, проводим ремонтно-строительные работы на девяти искусственных сооружениях в Белге, Угневе, Михайловке, Корчеве, Заставном и Речках», — говорится в сообщении

А также приступили к работе по нанесению дорожной разметки. Проект предусматривает и комплекс мер по безопасности дорожного движения — обустройство тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта, освещение на пешеходных переходах и железнодорожных переездах и прочее.

Ремонт дороги производит польская компания «Дрог-Буд». Стоимость работ — 42,6 млн евро. Завершить работу планируют в следующем году.

Это последний, четвертый, объект проекта «Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе». Ранее на средства польского кредита отремонтировали дороги Т-14−20 Яворов — Грушев, участки дорог Т-14−18 Нижанковичи — Самбор — Дрогобыч — Стрый и Т-14−01 КПП «Смольница» — Старый Самбор.

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