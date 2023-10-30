В Украине новый тендерный скандал: на ремонт дорог дали около 4 млрд грн — Finance.ua

В Украине новый тендерный скандал: на ремонт дорог дали около 4 млрд грн Сегодня 17:00 — Казна и Политика

С 22 по 27 октября в системе «Прозорро» обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на сумму 15,17 млрд грн.

3,7 миллиарда гривен — пришлось на ремонты дорог и мостов, Четверть всех закупок — сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«С 22 по 27 октября в системе „Прозорро“ обнародовано 75 тысяч сообщений о закупках на 15,17 млрд грн. На ремонт дорог проведены тендеры на 3,69 млрд грн, то есть 24% от всех закупок», — пишет нардеп.

Он отметил, что эта ситуация несколько аномальная, поскольку в последние месяцы на дороги выделялось в среднем 10% от общего объема закупок.

Правда, есть объяснение: это произошло благодаря совпадению нескольких крупных тендеров.

«Законтрактовали эксплуатационное содержание дорог Львовщины (1,6 млрд грн), Киевщины (0,5 млрд грн) и Запорожья (0,2 млрд грн). Речь идет именно о содержании дорог, то есть текущее латание-покраска, а не глубокий ремонт дорожного полотна», — уточнил Железняк.

топ-10 тендеров на прошлой неделе по объему денег: Кроме этого, нардеп Железняк обнародовал

1. Львовская ОГА израсходует 1,6 млрд грн на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Министерство обороны закупило на 673 млн грн бронежилеты.

3. «Укрэнерго» за 614 млн грн проведет реконструкцию воздушной линии электропередачи.

4. «Укрзализныця» за 481 млн грн купила вагон-цистерны.

5. Киевская область планирует потратить 450 млн грн на содержание автомобильных дорог общего пользования.

6. «Укргаздобыча» приобрела дизельное топливо на 422 млн грн.

7. Харьковская область за 369 млн грн проводит реконструкцию моста автомобильной дороги общего пользования Харьков — Волчанск (пропускной пункт «Чугуновка»).

8. В Киевской области местные власти хотят построить новый многоквартирный жилой дом за 320 млн гривен.

9. Запорожская область потратит 195 млн грн на содержание автомобильных дорог общего пользования.

10. Власти Днепровской области за 176 млн проводят капитальный ремонт улицы Днепровская в городе Павлоград.

С начала лета в Украине не утихали скандалы по поводу того, как и в каком количестве местные органы власти тратят бюджетные средства во время войны.

К примеру, еще в июне стало известно, что в Днепровском районе столицы чиновники закупили для гражданских укрытий 306 барабанов . Этот тендер отменили благодаря общественному резонансу, но 12 овощерезок по 130 тысяч гривен за единицу и электросковорода за 720 тысяч гривен местные власти все же приобрели.

Подобные необоснованные закупки имеют место из-за того, что в местных бюджетах есть профицит средств за счет поступлений с налогов на доходы физических лиц, которые уплачивают военные. Но, к сожалению, местные власти в большинстве своем не знают, как грамотно использовать эти средства во время войны.

Сегодня 75% налогов с заработной платы украинцев (включая военных) получают местные бюджеты, тогда как в госбюджет идет только 25%.

В Киеве это соотношение составляет 60% на 40%. В этом году государство выделило на зарплаты военнослужащих 700 млрд грн, с которых армейцы уплатят налог в размере 18% или более 120 млрд грн.

Справка Finance.ua

Учитывая все скандальные закупки, 7 сентября правительство заявило о намерении забрать у громад налог с доходов военнослужащих (НДФЛ) и перенаправить его на нужды армии.

Уже 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект № 10 037, предусматривающий, что все 100% налога с доходов физических лиц, который собирается с заработных плат военных, будут направляться в государственный бюджет.

Сразу после принятия Верховной Радой закона об изъятии военных налогов из местных бюджетов в первом чтении местные власти резко увеличили объемы закупок.

Народные депутаты должны были проголосовать за принятие законопроекта о военном НДФЛ в целом еще 17 октября, однако, как сообщил Железняк, в сессионном зале не нашлось достаточно голосов для его рассмотрения, поэтому документ отправили на повторное второе чтение.

УНІАН По материалам:

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