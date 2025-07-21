Агросообщество Украины призывает как можно скорее принять торговое соглашение с ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Агросообщество Украины призывает как можно скорее принять торговое соглашение с ЕС

Казна и Политика
1
Поле
Поле
Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) вместе с ведущими аграрными ассоциациями, входящими во Всеукраинский аграрный форум (ВАФ), призывают Датское председательство в Совете ЕС и государства-члены ЕС как можно быстрее принять договоренность об аграрной торговле, недавно достигнутую между Европейской Комиссией и Украиной.
Об этом говорится в сообщении УКАБ.
«Безусловно, это соглашение не оправдывает ожиданий украинских аграриев, поскольку является значительным шагом назад по сравнению с действовавшим в течение последних трех лет режимом Автономных торговых преференций (АТП) ЕС. По предварительным оценкам, ущерб из-за ограниченного доступа к рынку ЕС достигнет 900 млн евро, а дополнительные потери от перенаправления продукции на рынки третьих стран могут составить до 1,7 млрд евро.
Эти потери оказывают дополнительное давление на единственное в Европе прифронтовое государство, где украинские защитники ежедневно борются за свободу и независимость, а также за европейские ценности и свободы. Следовательно, благосостояние европейских фермеров также зависит от устойчивости украинских аграриев", — говорится в обращении.
В то же время, по мнению аграрных ассоциаций, если это соглашение будет заключено оперативно и без дальнейших ограничений, оно станет мощным сигналом уверенности и успокоения украинских сельхозпроизводителей и их партнеров — европейской агроперерабатывающей промышленности, включающей широкий спектр представителей от животноводства до производства пищевых продуктов и напитков.
«Самое главное — мы должны быть уверены, что применение этого соглашения не будет поставлено под угрозу из-за односторонних торговых ограничений со стороны отдельных государств-членов, подрывающих целостность внутреннего рынка ЕС и ставящих под сомнение саму логику предвступительных реформ Украины и ее гармонизацию с законодательством ЕС.
Пора продемонстрировать настоящую солидарность и поддержку Украины в сфере, где роль ЕС самая важная, — в торговле", — резюмируется в сообщении.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems