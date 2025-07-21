Агросообщество Украины призывает как можно скорее принять торговое соглашение с ЕС — Finance.ua

Агросообщество Украины призывает как можно скорее принять торговое соглашение с ЕС Сегодня 21:37 — Казна и Политика

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Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) вместе с ведущими аграрными ассоциациями, входящими во Всеукраинский аграрный форум (ВАФ), призывают Датское председательство в Совете ЕС и государства-члены ЕС как можно быстрее принять договоренность об аграрной торговле, недавно достигнутую между Европейской Комиссией и Украиной.

Об этом говорится в сообщении УКАБ.

«Безусловно, это соглашение не оправдывает ожиданий украинских аграриев, поскольку является значительным шагом назад по сравнению с действовавшим в течение последних трех лет режимом Автономных торговых преференций (АТП) ЕС. По предварительным оценкам, ущерб из-за ограниченного доступа к рынку ЕС достигнет 900 млн евро, а дополнительные потери от перенаправления продукции на рынки третьих стран могут составить до 1,7 млрд евро.

Эти потери оказывают дополнительное давление на единственное в Европе прифронтовое государство, где украинские защитники ежедневно борются за свободу и независимость, а также за европейские ценности и свободы. Следовательно, благосостояние европейских фермеров также зависит от устойчивости украинских аграриев", — говорится в обращении.

В то же время, по мнению аграрных ассоциаций, если это соглашение будет заключено оперативно и без дальнейших ограничений, оно станет мощным сигналом уверенности и успокоения украинских сельхозпроизводителей и их партнеров — европейской агроперерабатывающей промышленности, включающей широкий спектр представителей от животноводства до производства пищевых продуктов и напитков.

«Самое главное — мы должны быть уверены, что применение этого соглашения не будет поставлено под угрозу из-за односторонних торговых ограничений со стороны отдельных государств-членов, подрывающих целостность внутреннего рынка ЕС и ставящих под сомнение саму логику предвступительных реформ Украины и ее гармонизацию с законодательством ЕС.

Пора продемонстрировать настоящую солидарность и поддержку Украины в сфере, где роль ЕС самая важная, — в торговле", — резюмируется в сообщении.

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