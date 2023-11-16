Парламент Венгрии снова отложил заявку Швеции на вступление в НАТО — Finance.ua

Парламент Венгрии снова отложил заявку Швеции на вступление в НАТО Сегодня 11:14

Парламент Венгрии пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Этот вопрос отсутствует в повестке дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предварительные заверения.

Об этом сообщает Euractiv

Как отмечает издание, прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на членство в НАТО. Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, это кажется неизбежным, поскольку Турция приближается к одобрению.

В Анкаре наблюдается прогресс: парламентский комитет по иностранным делам должен проголосовать по этому вопросу 16 ноября. Затем ратификация турецким парламентом может произойти быстро.

По данным Euractiv, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует сообщить положительные новости в Берлин 17 ноября, где он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Проблемная страна

Тем временем, когда венгерский парламент соберется на следующей неделе в Будапеште, этот вопрос не будет на повестке дня, поскольку венгерский парламент не готов ратифицировать заявление Швеции в НАТО, подтвердила депутат Агнесс Вадаи.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что одобрение Венгрией путем ратификации парламентом является простой формальностью, поскольку вопрос уже обсуждался и решался в комитетах.

В последнее время голосование несколько раз переносилось. Венгерские политики требуют объяснений по поводу критики демократического развития страны, аналогичной обеспокоенности, выраженной многими другими европейскими политиками.

Однако шведское правительство уверено, что со стороны Венгрии не будет препятствий. «Мы не обсуждали это сегодня, но посыл всегда был одним и тем же: Венгрия не должна быть последней страной, ратифицирующей шведскую заявку», — заявил министр обороны Пол Йонсон в Брюсселе 14 ноября.

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