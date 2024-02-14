Как изменялось количество беженцев в мире за последние три десятилетия — Finance.ua

Как изменялось количество беженцев в мире за последние три десятилетия Сегодня 21:34 — Мир

Как изменялось количество беженцев в мире за последние три десятилетия

В западных странах все больше задумываются о последствиях возможной победы россии в войне против Украины. В правительстве Германии, по информации СМИ, прогнозируют, что в случае такого худшего развития событий из Украины приедет еще более 10 миллионов беженцев. Подавляющее большинство может отправиться в страны Западной Европы, в частности, в самую Германию. При этом начало полномасштабной войны и так спровоцировало наибольшее перемещение людей в Европе со времен Второй мировой войны.

«Слово и дело» решило исследовать, как за последние три десятилетия изменялось количество беженцев в мире и из каких стран они убегали.

В 1994 году, по данным Управления Верховного комиссара ООН по беженцам, в мире насчитывалось 15,8 млн беженцев. В тройку стран, из которых люди выезжали наиболее активно, входили Афганистан (2,7 млн ​​человек), Руанда (2,3 млн) и Либерия (0,8 млн).

Афганистан почти двадцать лет был лидером по количеству людей, ставших беженцами. В 1994—1998 годах было зарегистрировано 2,7 млн ​​беженцев из Афганистана, в 1999 году — 2,6 млн. В 2000 и 2001 годах количество афганских беженцев выросло до 3,6 млн и 3,8 млн соответственно.

Меньше всего беженцев из Афганистана было зафиксировано в мире в 2006 году — 2,1 млн, далее их количество снова возросло.

В 1995 году в мире было 14,9 млн беженцев, больше всего из Афганистана, Руанды (1,8 млн), Боснии и Герцеговины (0,8 млн). В течение следующих нескольких лет количество беженцев в мире сокращалось.

Меньше всего беженцев в мире было зафиксировано в 2003—2006 годах. Например, в 2005 году, по данным ООН, насчитывалось 8,7 млн ​​беженцев: больше всего из Афганистана (2,2 млн), Судана (0,7 млн) и Бурунди (0,4 млн).

В период с 2008 по 2012 год количество беженцев в мире составило 10,4−10,5 млн человек. Среди стран их происхождения лидировали Афганистан, Ирак и Сомали.

В 2013 году в мире было 11,7 млн ​​беженцев. Большинство бежали из Афганистана, Сирии и Сомали.

Война в Сирии к 2014 году вывела страну на первое место по количеству беженцев, которые выехали, спасаясь от боевых действий. При этом количество сирийских беженцев в два-три раза превышает количество афганских.

В 2014 году в мире было 14,4 млн беженцев. В том числе 3,9 млн из Сирии, 2,6 млн — из Афганистана, 1,1 млн — из Сомали. К 2015 году количество беженцев выросло до 16,1 млн.

В 2016 году в мире было 17,2 млн беженцев, в 2017 году — 19,9 млн, в 2018 и 2019 годах — 20,4 млн, в 2020 году — 20,7 млн, в 2021 году — 21,3 млн. В топ-3 странах происхождения в этот период были Сирия, Афганистан и Южный Судан.

После начала полномасштабного вторжения россии количество беженцев в мире выросло до 29,4 млн человек. В 2022 году из Украины и Афганистана было по 5,7 млн ​​беженцев, из Сирии — 6,6 млн.

В 2023 году количество беженцев выросло до 30,5 млн. Из Сирии было 6,5 млн беженцев, из Афганистана — 6,1 млн, из Украины — 5,9 млн.

В мире есть также палестинские беженцы, которыми занимается Ближневосточное агентство ООН. Число этих беженцев возросло с 3,1 млн в 1994 году до 5,9 млн в 2022—2023 годах.

Слово і Діло По материалам:

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