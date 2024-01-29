Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины — Finance.ua

Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины Сегодня 13:05 — Личные финансы

Зеленский: было бы лучше, если бы соцпомощь ЕС для беженцев приходила в бюджет Украины

Для Украины было бы гораздо лучше, если бы социальная помощь европейских стран украинским беженцам поступала в бюджет нашей страны. После этого средства перераспределялись в зависимости от того, где находится человек.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

В интервью журналист отметила, что только в Германию из Украины выехали около 200 тысяч мужчин призывного возраста. Она спросила президента, не следует ли Берлину сократить социальную помощь беженцам, чтобы сэкономленными средствами поддержать Киев.

Зеленский отметил, что бывают случаи, когда беженцы получают помощь не только от страны, где они находятся, но и непосредственно от Украины.

«Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже перераспределяла бы эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — заявил глава государства.

Он пояснил, что часть украинских денег осталась в Европе после того, как беженцы, убегая от войны, вывозили их. В то же время после начала поддержки украинцев, которые сейчас находятся за границей, европейские деньги остались в экономике того или иного государства.

«И в конце концов деньги наши уехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (к этому. — Ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег», — добавил президент.

По словам президента, решение, поддерживать ли украинцев, является личным решением немцев и Германии. В то же время Зеленский призвал не обобщать вопросы о беженцах, в частности мужчинах, поскольку есть и те, кто покинул страну и имел на это законодательные возможности.

Справка Finance.ua:

Денежная помощь для украинцев в Германии:

С апреля 2022 г. рассмотрение и начисление государственной помощи было возложено на региональные центры занятости — JobCenter. На руки украинцам тогда выдавали по 367 евро в месяц. А с 1 июня 2022 года размер пособия сравняли с помощью для других беженцев в стране в соответствии с Кодексом социального обеспечения, часть II (SGB II) или часть XII (SGB XII).

Стандартная месячная помощь по безработице тогда составила 449 евро. Такую сумму в месяц получали взрослые. На детей сумму помощи власти определяли на местах, обычно она составляла от 285 евро или на 20−30 евро больше.

Социальное обеспечение украинцев в Германии постоянно пребывало в динамике, периодически вносились коррективы на местном и федеральном уровне.

Серьезная трансформация произошла с 1 января 2023 г. с введением новой формы государственной социальной защиты — Bürgergeld.

Согласно Bürgergeld, в настоящее время одинокие неработающие взрослые на руки получают 502 евро, двоим проживающим вместе взрослым выплачивается 902 евро, на детей — от 311 до 420 евро в зависимости от возраста.

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