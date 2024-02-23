Нидерланды разработали специальный медицинский пакет для украинских беженцев — Finance.ua

Нидерланды разработали специальный медицинский пакет для украинских беженцев Сегодня 18:22 — Личные финансы

Нидерланды разработали специальный медицинский пакет для украинских беженцев

Сейчас в Нидерландах находятся около 100 000 украинцев. Переселенцы с временной защитой имеют свободный доступ к медицине и получают специальный медицинский пакет, оплачиваемый государством, говорится в материале « Утра Дома ».

В настоящее время в Нидерландах находится ориентировочно 100 000 украинцев. Все они оформили временную защиту. В стране действует страховая медицинская система. То есть каждый проживающий в Нидерландах должен купить себе страховку.

«Каждый должен самостоятельно выбрать себе страховую компанию и заключить с ними договор о медицинском страховании. Это стоит от 120 евро в месяц в зависимости от размера франшизы, то есть собственного риска. Также сумма зависит от включенных дополнительных услуг», — объясняет волонтер фонда «Опор» Нидерланды Сергей Маляров.

Переселенцы с временной защитой имеют свободный доступ к медицине и получают специальный медицинский пакет. Все оплачивает государство.

«Здесь было принято специальное положение о медицинском обслуживании перемещенных лиц. Человек просто регистрируется в службе миграции и получает подтверждение временной защиты. Больше ничего не нужно делать, никакого дополнительного страхования», — продолжает волонтер.

В Нидерландах страховая компания начинает оплачивать медицинские услуги только после того, как пациент использует свою франшизу. То есть потратит на обслуживание определенную сумму. У каждого она разная, от этого зависит стоимость страховки. Чем меньше франшиза, тем дороже страховой пакет. Если говорить об украинцах, то со специальным пакетом они не платят ничего. Кроме того, он покрывает большинство базовых потребностей.

«Человек полностью защищен в плане медицинских услуг. Из них покрываются такие вещи, как визит к семейному врачу, специалисту, некоторые дополнительные услуги, такие как, например, очки по назначению врача или слуховые аппараты. Покрываются расходы на некоторую стоматологию», — говорит. Сергей Маляров.

Специальный пакет для переселенцев предусматривает 250 евро в год на услуги стоматолога. Использовать их можно только в случае острой зубной боли. А вот с очками решают все индивидуально. Специальный медицинский пакет продолжает действовать даже после того, как украинцы нашли работу.

Семейный врач в Нидерландах первым осматривает больного и направляет к профильному специалисту при необходимости. Украинцы должны найти своего семейного врача самостоятельно. Здесь нет никаких ограничений ни географических, ни языковых. Однако следует понять, что семейные врачи принимают не в привычных для нас больницах, а в специальных кабинетах. В Нидерландах это называется семейная практика.

Очереди к профильным специалистам есть. Впрочем, все зависит от срочности случая. Однако больной сам должен найти профильного специалиста и сам к нему записаться. «Скорые» приезжают только на критические вызовы, поэтому местные обращаются к скорой только в том случае, если есть угроза жизни. В остальных случаях они звонят по телефону или едут к своему семейному врачу.

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