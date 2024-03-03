Украинские беженцы в Румынии: в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются — Finance.ua

Украинские беженцы в Румынии: в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются
Более 145 тысяч украинских беженцев получают временную защиту в Румынии. После двух лет полномасштабного вторжения многие из них до сих пор испытывают материальные сложности и проблемы с интеграцией.
Об этом сообщает romania-insider.com.
Гуманитарная организация Save the Children Romania провела исследование. Были опрошены украинские беженцы, которые находятся в Румынии, об их проблемах и намерениях.
Большинство респондентов отметили, что не планируют оставаться в стране, а те, у кого есть такие намерения, в качестве приоритета указывают образование своих детей и потребности в интеграции.
Какие наибольшие потребности украинцев в Румынии
- оплата аренды квартиры и коммунальных услуг — 74%;
- посещение врача и приобретение лекарств — 54%;
- покупка одежды и обуви — 43%;
- приобретение предметов быта — 39%;
- питание — 32%.
По данным опроса, 93% респондентов живут в арендованных квартирах или домах, только 3% проживают в государственных центрах размещения, а 2,4% - у частных лиц без арендной платы.
Только 10% респондентов могут удовлетворить все свои основные потребности. Большинство родителей ответили, что не могут удовлетворить все основные потребности, но пытаются обеспечить необходимое для своих детей, экономя деньги.
Что с трудоустройством
- 62% респондентов не трудоустроены;
- 17% имеют контракты в Румынии;
- 11% работают удаленно в компании за пределами страны;
- 7% работают без трудового договора.
Главная причина безработицы для большинства граждан — отсутствие навыков общения на румынском языке (65%) и потребность заботиться о члене семьи (54%).
Школы и детсады в Румынии посещают 12% украинских детей, 49,5% учатся в украинской системе дистанционного обучения, 19% учатся в обеих странах. В то же время, 10% учатся по украинскому формату обучения в Румынии, а 8% не посещают ни одну форму обучения. Для детей, не обучающихся в румынских школах, основным препятствием является незнание языка (71%).
Более половины опрошенных (54%) указывают на труднодоступность медицинских услуг.
Напомним, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди утверждает, что до 80% беженцев из Украины намерены вернуться домой, когда это будет безопасно.
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