Украинские беженцы в Румынии: в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются — Finance.ua

Украинские беженцы в Румынии: в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются Сегодня 15:14 — Мир

Украинские беженцы в Румынии: в чем нуждаются и с какими трудностями сталкиваются, rda-hm.gov.ua

Более 145 тысяч украинских беженцев получают временную защиту в Румынии. После двух лет полномасштабного вторжения многие из них до сих пор испытывают материальные сложности и проблемы с интеграцией.

Об этом сообщает romania-insider.com.

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Гуманитарная организация Save the Children Romania провела исследование. Были опрошены украинские беженцы, которые находятся в Румынии, об их проблемах и намерениях.

Большинство респондентов отметили, что не планируют оставаться в стране, а те, у кого есть такие намерения, в качестве приоритета указывают образование своих детей и потребности в интеграции.

Какие наибольшие потребности украинцев в Румынии

оплата аренды квартиры и коммунальных услуг — 74%;

посещение врача и приобретение лекарств — 54%;

покупка одежды и обуви — 43%;

приобретение предметов быта — 39%;

питание — 32%.

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По данным опроса, 93% респондентов живут в арендованных квартирах или домах, только 3% проживают в государственных центрах размещения, а 2,4% - у частных лиц без арендной платы.

Только 10% респондентов могут удовлетворить все свои основные потребности. Большинство родителей ответили, что не могут удовлетворить все основные потребности, но пытаются обеспечить необходимое для своих детей, экономя деньги.

Что с трудоустройством

62% респондентов не трудоустроены;

17% имеют контракты в Румынии;

11% работают удаленно в компании за пределами страны;

7% работают без трудового договора.



Главная причина безработицы для большинства граждан — отсутствие навыков общения на румынском языке (65%) и потребность заботиться о члене семьи (54%).

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Школы и детсады в Румынии посещают 12% украинских детей, 49,5% учатся в украинской системе дистанционного обучения, 19% учатся в обеих странах. В то же время, 10% учатся по украинскому формату обучения в Румынии, а 8% не посещают ни одну форму обучения. Для детей, не обучающихся в румынских школах, основным препятствием является незнание языка (71%).

Более половины опрошенных (54%) указывают на труднодоступность медицинских услуг.

Напомним, верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди утверждает , что до 80% беженцев из Украины намерены вернуться домой, когда это будет безопасно.

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