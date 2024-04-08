В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика) — Finance.ua
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В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика)

Казна и Политика
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В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика)
В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика)
4,2 миллиона граждан стран, не входящих в ЕС, которые убежали из Украины в результате начавшейся 24 февраля 2022 года российской агрессии против Украины, имеют статус временной защиты в ЕС.
Такие данные приводит Евростат по состоянию на конец февраля 2024 года.

Где больше всего украинцев

К концу февраля 2024 года странами ЕС, принявшими наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины, были Германия Польша и Чехия.
В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика)
По сравнению с концом января 2024 г. наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+16 430; +1,3%), Польше (+5 640; +0,6%) и Чехии (+3 885; + 1,0%)).

Где стало меньше

Количество бенефициаров уменьшилось в 5 странах ЕС:
  • в Австрии (-1420 человек; -1,7%),
  • Франции (-685; -1,1%),
  • Эстонии (-550; -1,5%),
  • Нидерландах (-120; - 0,1%)
  • Мальте (-20; -1,0%).
Данные, приведенные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Исполнительного решения Совета 2022/382 от 4 марта 2022 года, которое устанавливает наличие массового притока перемещенных лиц из Украины в результате российской агрессии против Украины и влечет за собой введение временной охраны.
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Напомним, 28 сентября 2023 года Европейский совет согласился продлить временную защиту для убегающих от российской агрессии против Украины людей с 4 марта 2024 года до 4 марта 2025 года.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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