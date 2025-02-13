Еврокомиссия сформировала аудиторский совет для контроля средств программы Ukraine Facility — Finance.ua

Еврокомиссия сформировала аудиторский совет для контроля средств программы Ukraine Facility Сегодня 13:31 — Казна и Политика

Еврокомиссия сформировала аудиторский совет для контроля средств программы Ukraine Facility

Европейская Комиссия объявила о завершении формирования Аудиторского совета Ukraine Facility, назначив трех опытных специалистов в сфере финансового контроля и управления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Евросоюз создал Аудиторский совет в июне 2024 года, он будет действовать до конца июня 2028 года. Его миссия — обеспечение прозрачности и эффективности финансовой помощи в рамках Ukraine Facility. Программой предусмотрено направление 50 млрд евро в украинский бюджет на период 2024—2027 годов.

В состав Совета вошли:

профессор Марек Белька (председатель) — бывший президент Национального банка Польши, специалист по макроэкономике и финансовому управлению;

Гейс де Врис (заместитель председателя) — эксперт по аудиту и контролю, имеет многолетний опыт в финансовых институтах ЕС;

Гуннар Вельцгольц (член совета) — специалист по финансовому менеджменту, работавший в международных организациях.

Этими назначениями было завершено формирование состава Аудиторского совета, который вскоре начнет свою работу в полном составе.

Формат работы совета предусматривает регулярные визиты в Украину и на постоянной основе сотрудничество с правительством Украины и международными партнерами для усиления доверия к программе Ukraine Facility. Аудиторский совет будет сопровождать Секретариат в Киеве, в состав которого входят специалисты в сфере управления, контроля и аудита.

В ближайшее время Совет приступит к оценке системы финансового контроля. Европейская Комиссия будет регулярно информировать о результатах работы Аудиторского совета, публиковать его выводы и рекомендации.

Справка Finance.ua:

Ukraine Facility — это беспрецедентная финансовая поддержка Украины от ЕС на €50 млрд, направленная на макроэкономическую стабильность, восстановление и модернизацию страны в период 2024—2027 годов.

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