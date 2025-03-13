Канада направила Украине $1,7 млрд — первый транш с активов рф Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Канада направила Украине $1,7 млрд — первый транш с активов рф

Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов в рамках инициативы G7 ERA.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Украина получила первый транш от Канады в объеме 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.

Средства будут направлены на приоритетные нужды госбюджета.

Механизм ERA объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

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В целом вклад Канады в инициативу ERA составляет 5 млрд канадских долларов. Кредит предоставляется на 30 лет.

«Канада является надежным и неизменным партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения россии к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

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