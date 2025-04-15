В Швеции предложили создать биткоин-резерв из конфискованных активов — Finance.ua
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В Швеции предложили создать биткоин-резерв из конфискованных активов

Криптовалюта
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В Швеции предложили создать биткоин-резерв из конфискованных активов
В Швеции предложили создать биткоин-резерв из конфискованных активов
Депутат парламента Швеции Рикард Нордин предложил правительству рассмотреть возможность использования биткоина для создания криптовалютного резерва. В официальном запросе он попросил министра финансов Элизабет Свантессон рассмотреть целесообразность внесения актива в портфель центрального банка.
Нордин сослался на глобальный тренд обсуждения роли цифровых активов в экономической политике и привел в пример США. В частности, депутат указал на распоряжение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа создать стратегический биткоин-резерв.

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Политик отметил, что в США сформируют запас именно на базе конфискованных биткоинов. Швеция может воспользоваться опытом союзного государства и создать собственный криптовалютный резерв, уверен Нордин.
По его мнению, цифровое золото может служить защитой от инфляции и играть жизненно важную роль в финансовой независимости людей, проживающих в авторитарных странах.
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Депутат предложил использовать бюджетно-нейтральную стратегию. Согласно документу, Швеция не должна покупать биткоины на средства казны, а сохранять те активы, которые конфискуются правоохранительными органами. Такой подход, по словам политика, позволит государству без затрат сформировать цифровой резерв.
В настоящее время Риксбанк придерживается традиционного портфеля, включающего валюту и золото. Нордин считает, что пора пересмотреть эту политику с учетом изменений в мировой финансовой архитектуре и усиления роли криптовалют.
Официальный ответ Министра финансов ожидается до 16 апреля 2025 года.
По материалам:
incrypted
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