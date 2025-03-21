АРМА отклонило все заявки на управление ТРЦ «Гулливер» — Finance.ua

АРМА отклонило все заявки на управление ТРЦ «Гулливер» Сегодня 16:20 — Фондовый рынок

отменило конкурс на поиск управляющего для ТРЦ «Гулливер» после проверки всех участников. Об этом сообщила Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА)на поиск управляющего для ТРЦ «Гулливер» после проверки всех участников. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В конкурсе участвовали три компании. В агентстве утверждают, что тщательно проверили представленные участниками документы на соответствие требованиям тендерной документации. Среди прочего, АРМА направляли запросы в правоохранительные и разведывательные органы относительно проверки причастности участников к владельцу арестованного актива либо страны агрессора, либо стран, связанных со страной-агрессором.

Сначала агентство отклонило кандидатуры первых двух участников, а 20 марта рассмотрело документы ООО «Алакор Сити», по результатам чего было принято решение об отклонении третьего участника конкурса.

«АРМА готова к объявлению нового конкурса. Нацагентство категорически не допустит в управление ТРЦ и других арестованных активов субъектов, связанных с бывшими собственниками или аффилированных с российской федерацией», — отметили в агентстве.

АРМА 30 октября объявила конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Ранее ряд СМИ сообщал о связях ООО «Алакор Сити» с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

УНН По материалам:

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