АРМА нашло в Испании усадьбу одесского депутата за 40 миллионов — Finance.ua

АРМА нашло в Испании усадьбу одесского депутата за 40 миллионов
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) разыскало в Испании недвижимость депутата Одесского горсовета стоимостью 40,7 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
АРМА разыскала дом и земельный участок, расположенные в одном из курортов юго-восточного побережья Андалусии в Испании. Также у депутата и его близких обнаружили спортивный брендовый кроссовер и счета в испанских банках.
В сообщении говорится, что активы искали в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами благодаря механизму выявления необоснованных активов за рубежом. По имеющейся информации, депутат сейчас проживает в этой усадьбе на территории Испании.
Кроме того, НАПК обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн грн, включая нежилые помещения и квартиры в Одессе, корпоративные права и автомобиль премиум-класса.
Напомним:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило на депозитные счета 9 млн грн арестованных денежных средств.
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