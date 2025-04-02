АРМА нашло в Испании усадьбу одесского депутата за 40 миллионов — Finance.ua

АРМА нашло в Испании усадьбу одесского депутата за 40 миллионов Сегодня 18:10 — Личные финансы

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) разыскало в Испании недвижимость депутата Одесского горсовета стоимостью 40,7 млн ​​грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

АРМА разыскала дом и земельный участок, расположенные в одном из курортов юго-восточного побережья Андалусии в Испании. Также у депутата и его близких обнаружили спортивный брендовый кроссовер и счета в испанских банках.

В сообщении говорится, что активы искали в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами благодаря механизму выявления необоснованных активов за рубежом. По имеющейся информации, депутат сейчас проживает в этой усадьбе на территории Испании.

Кроме того, НАПК обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн ​​грн, включая нежилые помещения и квартиры в Одессе, корпоративные права и автомобиль премиум-класса.

Напомним:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило на депозитные счета 9 млн грн арестованных денежных средств.

Економічна Правда По материалам:

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