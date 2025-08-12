Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру — Finance.ua

Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру Сегодня 20:02 — Недвижимость

Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру

Критерии выбора жилья для украинцев во время войны изменились. В настоящее время очень важным фактором является безопасность. Украинцы, рассматривая покупку жилья, ориентируются на следующие факторы: расположение подальше от критических объектов, наличие укрытия и прочие моменты.

Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, пишет 24tv.ua.

Больше всего покупатели обращают внимание:

цена — 79%;

площадь жилья — 74%;

количество комнат — 74%;

расположение (район) — 71%;

инфраструктура поблизости — 69%.

Кроме того, люди оценивают планировку, состояние здания и придомовой территории, а также наличие паркомест.

Что стало важным

В военное время добавились новые, нестандартные, но чрезвычайно важные факторы:

наличие укрытия в доме или неподалеку,

расстояние до критических объектов,

удобство эвакуации,

наличие транспорта и выездов.

Где не хотят брать

Жилье вблизи стратегических объектов, таких как воинские части или объекты критической инфраструктуры, стало нежелательным.

Более безопасными, как отмечает Оксана Остапчук, остаются спокойные спальные районы.

Частный сектор

В частном секторе важно обращать внимание на качество укрытия — оно должно быть обустроено, с вентиляцией, запасами и несколькими выходами.

Рыночный обозреватель Виктория Берещак добавляет, что в условиях войны на первичном рынке важно учитывать не только расположение, но и строительную активность девелопера с 2022 года.

Показателем надежности считается темп строительства — хотя бы один этаж монолита за два теплых месяца или 5 — 8% готовности объекта. Однако общие задержки на рынке нередко достигают 18 — 24 месяцев.

Еще один веский критерий — наличие альтернативных источников энергии для критических систем: лифтов, насосов для водоснабжения, а также доступ для экстренных служб. Всё это становится определяющим для покупателей в новых реалиях.

Ранее Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха сообщает , что украинцы при покупке жилой недвижимости предпочитают западные области. Покупают, как говорится, как страховку. Люди покупают жилье, а потом едут домой в свои регионы. Западные регионы выбирают на случай, если, например, линия фронта приблизится к их городу, — объясняет Елена Гайдамаха.

Чаще выбирают квартиры с ремонтом, ведь делать его нет времени. Поэтому людям проще взять даже чуть похуже вариант, но с ремонтом, то есть квартиру, в которую сразу можно въехать и жить.

Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.

