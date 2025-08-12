Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру

Недвижимость
17
Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру
Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру
Критерии выбора жилья для украинцев во время войны изменились. В настоящее время очень важным фактором является безопасность. Украинцы, рассматривая покупку жилья, ориентируются на следующие факторы: расположение подальше от критических объектов, наличие укрытия и прочие моменты.
Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, пишет 24tv.ua.
Читайте также

Больше всего покупатели обращают внимание:

  • цена — 79%;
  • площадь жилья — 74%;
  • количество комнат — 74%;
  • расположение (район) — 71%;
  • инфраструктура поблизости — 69%.
Кроме того, люди оценивают планировку, состояние здания и придомовой территории, а также наличие паркомест.

Что стало важным

В военное время добавились новые, нестандартные, но чрезвычайно важные факторы:
  • наличие укрытия в доме или неподалеку,
  • расстояние до критических объектов,
  • удобство эвакуации,
  • наличие транспорта и выездов.
Где не хотят брать
Жилье вблизи стратегических объектов, таких как воинские части или объекты критической инфраструктуры, стало нежелательным.
Более безопасными, как отмечает Оксана Остапчук, остаются спокойные спальные районы.
Читайте также

Частный сектор

В частном секторе важно обращать внимание на качество укрытия — оно должно быть обустроено, с вентиляцией, запасами и несколькими выходами.
Рыночный обозреватель Виктория Берещак добавляет, что в условиях войны на первичном рынке важно учитывать не только расположение, но и строительную активность девелопера с 2022 года.
Показателем надежности считается темп строительства — хотя бы один этаж монолита за два теплых месяца или 5 — 8% готовности объекта. Однако общие задержки на рынке нередко достигают 18 — 24 месяцев.
Еще один веский критерий — наличие альтернативных источников энергии для критических систем: лифтов, насосов для водоснабжения, а также доступ для экстренных служб. Всё это становится определяющим для покупателей в новых реалиях.
Место для вашей рекламы
Ранее Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха сообщает, что украинцы при покупке жилой недвижимости предпочитают западные области. Покупают, как говорится, как страховку. Люди покупают жилье, а потом едут домой в свои регионы. Западные регионы выбирают на случай, если, например, линия фронта приблизится к их городу, — объясняет Елена Гайдамаха.
Чаще выбирают квартиры с ремонтом, ведь делать его нет времени. Поэтому людям проще взять даже чуть похуже вариант, но с ремонтом, то есть квартиру, в которую сразу можно въехать и жить.
Читайте также
Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Почему вам следует подписаться? Эта рассылка — важный помощник, помогающий обращаться разумно с деньгами.
👉 Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашей почте. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems