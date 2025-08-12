Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру — Finance.ua

Выбор жилья: что хотят украинцы, покупая дом или квартиру
Критерии выбора жилья для украинцев во время войны изменились. В настоящее время очень важным фактором является безопасность. Украинцы, рассматривая покупку жилья, ориентируются на следующие факторы: расположение подальше от критических объектов, наличие укрытия и прочие моменты.
Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук, пишет 24tv.ua.
Больше всего покупатели обращают внимание:
- цена — 79%;
- площадь жилья — 74%;
- количество комнат — 74%;
- расположение (район) — 71%;
- инфраструктура поблизости — 69%.
Кроме того, люди оценивают планировку, состояние здания и придомовой территории, а также наличие паркомест.
Что стало важным
В военное время добавились новые, нестандартные, но чрезвычайно важные факторы:
- наличие укрытия в доме или неподалеку,
- расстояние до критических объектов,
- удобство эвакуации,
- наличие транспорта и выездов.
Где не хотят брать
Жилье вблизи стратегических объектов, таких как воинские части или объекты критической инфраструктуры, стало нежелательным.
Более безопасными, как отмечает Оксана Остапчук, остаются спокойные спальные районы.
Частный сектор
В частном секторе важно обращать внимание на качество укрытия — оно должно быть обустроено, с вентиляцией, запасами и несколькими выходами.
Рыночный обозреватель Виктория Берещак добавляет, что в условиях войны на первичном рынке важно учитывать не только расположение, но и строительную активность девелопера с 2022 года.
Показателем надежности считается темп строительства — хотя бы один этаж монолита за два теплых месяца или 5 — 8% готовности объекта. Однако общие задержки на рынке нередко достигают 18 — 24 месяцев.
Еще один веский критерий — наличие альтернативных источников энергии для критических систем: лифтов, насосов для водоснабжения, а также доступ для экстренных служб. Всё это становится определяющим для покупателей в новых реалиях.
Ранее Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха сообщает, что украинцы при покупке жилой недвижимости предпочитают западные области. Покупают, как говорится, как страховку. Люди покупают жилье, а потом едут домой в свои регионы. Западные регионы выбирают на случай, если, например, линия фронта приблизится к их городу, — объясняет Елена Гайдамаха.
Чаще выбирают квартиры с ремонтом, ведь делать его нет времени. Поэтому людям проще взять даже чуть похуже вариант, но с ремонтом, то есть квартиру, в которую сразу можно въехать и жить.
Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.
