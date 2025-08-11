Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика) — Finance.ua
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)

Недвижимость
57
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)
В 2025 году в Закарпатской области ввели в эксплуатацию только 0,1 млн м² жилья. Это может свидетельствовать о падении темпов ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с предыдущими годами. К примеру, в 2024 году ввели в эксплуатацию 0,48 млн м².
Об этом говорится в статистике ЛУН.
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)
Средняя стоимость в объявлениях в городе Ужгород на первичном рынке составляет 1160 долларов (48,3 тысячи гривен) за один квадратный метр от застройщика.
В то же время в Закарпатской области этот показатель составляет 48,1 тысячи гривен.
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)
Эконом-класс стоит 30 400 грн, комфорт-сегмент — от 41 000.
Бизнес-сегмент стоит дороже — 1180 дол. (49,2 тыс. грн), что на 2% меньше, чем полгода назад. Подробно можно посмотреть здесь.
Какие цены на квартиры в Ужгороде в августе 2025 года (инфографика)
Напомним, Киев продолжает лидировать по цене аренды жилья: средняя стоимость в июле осталась на уровне 18,4 тыс. грн в месяц.
В июле в большинстве регионов зафиксирован умеренный рост стоимости аренды, особенно в Тернопольской, Житомирской и Винницкой областях.
Больше всего новых объявлений о продаже вторичного жилья появилось в Волынской, Запорожской и Житомирской областях. А самое большое сокращение предложений зафиксировано в Сумской области. Об этом говорится в исследовании Маркетплейса проверенной недвижимости DIM. RIA, проанализировавшем состояние рынка жилья в Украине за июль 2025 года.
Стоимость вторичного жилья в июле росла почти по всей Украине. Черновицкая область продемонстрировала самый быстрый прирост — +10%.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
