Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха повідомляє, що українці при купівлі житлової нерухомості віддають перевагу західним областям. Купують, так би мовити, як страховку.

Люди купують житло, а тоді їдуть додому у свої регіони. Західні регіони обирають на випадок, якщо, наприклад, лінія фронту наблизиться до їхнього міста, — пояснює Олена Гайдамаха.

Частіше обирають квартири з ремонтом, адже робити його немає часу. Тому людям простіше взяти навіть трохи гірший варіант, але з ремонтом, тобто квартиру, в яку одразу можна в’їхати й жити.

Який вид житла безпечніший під час ударів і обстрілів?

В контексті ракетних або дронових атак повністю безпечного житла не існує, якщо це не спеціалізована будівля зі сховищем. Проте є певні параметри, які можуть зменшити ризики. Адже тип будинку має значення.

Монолітно-каркасні конструкції зазвичай краще витримують ударні хвилі порівняно з застарілими панельними будинками. Однак у разі прямого влучання постраждає будь-яка конструкція, каже експертка.

Та радить звертати увагу не лише на тип конструкції, а й на товщину стін, перекриття, якість вікон (наприклад, двокамерні склопакети можуть краще витримати ударну хвилю).

Найбільш небезпечними з погляду воєнних ризиків є панельні будинки. Та додає, що з цієї причини нині можна знайти такі квартири з дисконтом до 20%, а то й 30% від звичних цін в Києві.

Крім того, за словами Олени Гайдамахи, після монолітно-каркасних відносно безпечнішими є цегляні будинки.

Чи варто купувати квартиру на першому та останньому поверхах?

Оксана Остапчук наголошує: квартири на першому чи останньому поверсі мають свої переваги та ризики.

Перший поверх:

легший та швидший доступ до укриття;

вища ймовірність ураження уламками від вибухів на вулиці;

більше вуличного шуму.

Останній поверх:

менше шуму згори;

кращі краєвиди з вікна;

складніша евакуація в екстреній ситуації;

більший ризик пошкодження даху (в контексті як воєнного часу, так і не передбачуваних обставин — негода тощо).

У реаліях війни перший поверх виглядає практичнішим, але якщо будинок обладнаний надійним укриттям, важливішим є не поверх, а загальна безпека району та будівлі. Актуальним може стати досвід Ізраїлю, де в будинках облаштовують спеціальні shelter room.

Наразі це не є поширеною практикою в Україні, але вже маємо приклади забудовників, що пропонують покупцям ЖК з кімнатами-укриттями у кожній квартирі.

Довідка Finance.ua:

За інформацією аналітичного центру DIM. RIA, у 2025 році зафіксовано зниження попиту на житло на 14 — 20% порівняно з 2024 роком у більшості регіонів.

Квартири в панельних будинках, зведених у 1960−1980-х роках, поступово втрачають привабливість. У таких містах, як Київ, Львів і Харків, попит на них просів на 15−20% у порівнянні з новобудовами. Причин кілька:

низька енергоефективність — через погане утеплення витрати на опалення значно зростають;

технічний стан — старе житло часто потребує капітального ремонту;

брак комфорту — відсутність ліфтів, шумоізоляції, укриттів.

Сучасні покупці частіше віддають перевагу новим житловим комплексам або більш сучасним об’єктам вторинного ринку з кращою інфраструктурою та плануванням.

