Сумма сертификатов «єВідновлення»: как будут рассчитывать в исторических домах

Сумма сертификатов «єВідновлення»: как будут рассчитывать в исторических домах

Украинцы, являющиеся владельцами разрушенных квартир, которые были в домах-объектах культурного наследия, могут получать жилищные сертификаты на суммы побольше, чем за жилье в домах, не имеющих такого статуса.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Это обусловлено тем, что для исторических зданий один из коэффициентов, влияющий на размер суммы сертификата, выше.

По ее словам, по состоянию на конец сентября, в результате российской вооруженной агрессии было повреждено или разрушено более полутора тысяч домов — объектов культурного наследия.

Владельцы жилья, расположенного в таких домах, с 1 октября получили возможность подаваться на «єВідновлення», если их квартира была разрушена или повреждена.

Сумма жилищного сертификата

Но в случае уничтоженного жилья, расположенного в домах с таким статусом, сумма жилищного сертификата будет несколько выше, чем для тех, у кого нет такого статуса.

«В формуле, по которой рассчитывают сумму сертификата, есть так называемый коэффициент года застройки. Для домов, не являющихся объектами культурного наследия, этот коэффициент составляет от 0,9 до 1,03. А для домов, имеющих историческую ценность, — 1,22. Эти значения прописаны в Постановлении КМУ № 600, которое утверждает порядок предоставления компенсации „єВідновлення“ и определяет механизм предоставления помощи», — объяснила Елена Шуляк.

Показатели, влияющие на размер суммы сертификата

Базовая стоимость 1 м² жилья на вторичном рынке по всей Украине;

Региональный коэффициент, зависящий от области/города расположения уничтоженной квартиры;

Коэффициент по количеству комнат;

Коэффициент по году строительства дома;

Площадь уничтоженной квартиры, но для расчета берут не более 150 м², и т. п.

«Каков будет механизм восстановления вот такого жилья, и не будет ли он сильно забюрократизирован? Не будет точно. Мы очень долго ожидали, пока Министерство культуры примет соответствующее постановление, потому что очень много людей, проживающих в домах со статусом памятника или национального значения, или местного значения, давно рассчитывали на возможность получить компенсацию. Дело в том, что до 1 октября фактически не было никаких проблем. сертификат, потому что не знали, как урегулировать вопрос, чтобы этот памятник правильно отреставрировать. Наконец сейчас соответствующее решение найдено, — отметила Елена Шуляк.

Благодаря Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСС) упрощен порядок получения разрешений и согласований, что означает меньше бюрократии, оптимизированные процессы. Также, наконец, очень четко прописаны сроки, а также в каком случае дает согласие тот или иной орган охраны культурного наследия.

