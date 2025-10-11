0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости

Недвижимость
65
Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости
Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости
За последние 6 месяцев в западных регионах Украины цены на жилье повысились почти на все виды жилья. Больше всего возросла стоимость однокомнатных квартир в Тернополе (+13%) и Ровно (+9%), а снизилась во Львове (-1%) и в Ужгороде (-8%).
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Где самая дорогая недвижимость на западе Украины

Львов

Несмотря на незначительное снижение стоимости однушек, Львов остается лидером по стоимости недвижимости на западе Украины: двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 1% и 5% соответственно.
Средняя стоимость квартир:
  • однокомнатные — 64 500 долларов
  • двухкомнатные — 93 700 долларов;
  • трехкомнатные — 119 000 долларов.
На первичном рынке «квадрат» в новостройках подорожал на 3% и теперь стоит около 1390 долларов.

Ужгород

Вторым по стоимости жилья на западе является город Ужгород, который одновременно занимает третье место по Украине:
  • однокомнатные квартиры — 59 200 долларов (-8%);
  • двухкомнатные — 95 000 долларов (+7%);
  • трехкомнатные — 115 000 долларов (без изменений).
Новостройки в городе за полгода немного подешевели — на 1%.

Черновцы

Черновцы также входят в тройку самых дорогих городов. Здесь цены на жилье выросли на все типы:
  • однокомнатные — 55 000 долларов (+8%);
  • двухкомнатные — 76 900 долларов (+11%);
  • трехкомнатные — 99 700 долларов (+13%).
«Квадрат» в новостройках стоит 1000 долларов, чуть дешевле, чем полугода тому назад (-1%).
Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости
Наиболее заметно жилье подорожало в Тернополе — все типы квартир здесь выросли в цене:
  • однокомнатные квартиры — 41 300 долларов, цена выросла на 13%;
  • двухкомнатные — 61 500 долларов, цена выросла на 12%;
  • трехкомнатные — 69 000 долларов, стоимость повысилась на 6%.
Новостройки подорожали на 10%. Сейчас в среднем «квадрат» в Тернополе стоит 790 долларов.
В Ровно однокомнатные квартиры стоят 52 000 долларов, двухкомнатные — 64 000 долларов, а трехкомнатные — 68 700 долларов. Новостройки подорожали на 8% - до 1000 долларов за 1 м².
Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости
В Луцке, Ивано-Франковске и Хмельницком жилье дешевле, но тоже демонстрирует умеренный рост.
Например, «квадрат» в новостройках Луцка подорожал на 7% - до 960 долларов, в Ивано-Франковске на 5% - до 890 долларов, а в Хмельницком на 10% - до 750 долларов за 1 м².
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems