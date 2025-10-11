Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости Сегодня 16:04 — Недвижимость

Рейтинг самых дорогих городов на западе Украины для покупки недвижимости

За последние 6 месяцев в западных регионах Украины цены на жилье повысились почти на все виды жилья. Больше всего возросла стоимость однокомнатных квартир в Тернополе (+13%) и Ровно (+9%), а снизилась во Львове (-1%) и в Ужгороде (-8%).

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Где самая дорогая недвижимость на западе Украины

Львов

Несмотря на незначительное снижение стоимости однушек, Львов остается лидером по стоимости недвижимости на западе Украины: двухкомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 1% и 5% соответственно.

Средняя стоимость квартир:

однокомнатные — 64 500 долларов

двухкомнатные — 93 700 долларов;

трехкомнатные — 119 000 долларов.

На первичном рынке «квадрат» в новостройках подорожал на 3% и теперь стоит около 1390 долларов.

Ужгород

Вторым по стоимости жилья на западе является город Ужгород, который одновременно занимает третье место по Украине:

однокомнатные квартиры — 59 200 долларов (-8%);

двухкомнатные — 95 000 долларов (+7%);

трехкомнатные — 115 000 долларов (без изменений).

Новостройки в городе за полгода немного подешевели — на 1%.

Черновцы

Черновцы также входят в тройку самых дорогих городов. Здесь цены на жилье выросли на все типы:

однокомнатные — 55 000 долларов (+8%);

двухкомнатные — 76 900 долларов (+11%);

трехкомнатные — 99 700 долларов (+13%).

«Квадрат» в новостройках стоит 1000 долларов, чуть дешевле, чем полугода тому назад (-1%).

Наиболее заметно жилье подорожало в Тернополе — все типы квартир здесь выросли в цене:

однокомнатные квартиры — 41 300 долларов, цена выросла на 13%;

двухкомнатные — 61 500 долларов, цена выросла на 12%;

трехкомнатные — 69 000 долларов, стоимость повысилась на 6%.

Новостройки подорожали на 10%. Сейчас в среднем «квадрат» в Тернополе стоит 790 долларов.

В Ровно однокомнатные квартиры стоят 52 000 долларов, двухкомнатные — 64 000 долларов, а трехкомнатные — 68 700 долларов. Новостройки подорожали на 8% - до 1000 долларов за 1 м².

В Луцке, Ивано-Франковске и Хмельницком жилье дешевле, но тоже демонстрирует умеренный рост.

Например, «квадрат» в новостройках Луцка подорожал на 7% - до 960 долларов, в Ивано-Франковске на 5% - до 890 долларов, а в Хмельницком на 10% - до 750 долларов за 1 м².

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.