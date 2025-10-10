Какие цены на недвижимость в Италии Сегодня 18:00 — Недвижимость

Какие цены на недвижимость в Италии

Во 2 квартале 2025 года цены на вторичное жилье в Италии снова выросли. Средний показатель цены за квадратный метр по стране составляет до 1828 евро.

Об этом рассказал Винченцо Де Томмазо, руководитель исследовательского отдела Idealista, пишет 24 канал со ссылкой на Idealista.

Самым дорогим городом для покупки жилья является традиционно Милан.

В рейтинге самых высоких показателей роста лидируют Ровиго (+7,4%), Комо и Удине (оба по +5,6%).

Кроме того, значительный рост также был зафиксирован во Флоренции (+3,7%), Палермо (+3,1%), Турине и Риме (оба по +2,9%), Милане (+2,4%), Болонье и Генуе (оба по +2,2%).

Читайте также Лучшие месяцы для поездки в Италию

Милан остается самым дорогим городом со средней ценой за квадратный метр в 5 104 евро.

Венеция — 4 642 евро за квадратный метр.

Больцано — 4 619 евро за метр квадратный.

Флоренция — 4 492 евро за квадратный метр.

Рим занимает лишь 6 место со средней ценой в 3 250 евро за квадратный метр после Болоньи, где цена составляет 3 525 евро за квадратный метр.

Напомним, Италия занимает 40 место в мире по уровню жизни населения, опережая Грецию, Турцию и Грузию. Этот рейтинг учитывает экономическое положение, покупательную способность, уровень преступности, здравоохранение и экологию.

На сентябрь прошлого года страна приняла почти 167 тысяч украинцев, хотя в последнее время зафиксирован небольшой отток — около 1 310 человек покинули Италию.

Для комфортной жизни семьи в Италии требуется от 1061 евро в месяц без учета аренды жилья . Однако окончательные расходы зависят от региона и образа жизни семьи.

Справка Finance.ua:

Италия стала магнитом для инвесторов, которых привлекает благоприятный инвестиционный климат, преуспевающий рынок недвижимости и низкие налоги. Система фиксированного налога, введенная в 2017 году, помогает привлекать иностранных инвесторов и поощряет талантливых итальянцев возвращаться в страну после долгового кризиса Еврозоны.

Власти популярных туристических регионов Италии ввели строгие правила для отдыхающих. Нарушителям грозят штрафы до 7 тыс. евро или даже полгода тюрьмы.

Для Италии период с ноября по март — это лучшее время, когда можно посетить эту страну. Подробности по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.