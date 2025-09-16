Минразвития обяжет устанавливать индивидуальные тепловые пункты в зданиях
Правительство поддержало Законопроект, предусматривающий обязательную установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях, присоединенных к системам централизованного теплоснабжения.
Как пишет Министерство развития общин и территорий, это решение станет важным шагом к модернизации тепловой инфраструктуры и повышению ее энергоэффективности.
Что это такое
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — это компактный автоматизированный комплекс, устанавливаемый непосредственно в доме и регулирующий подачу тепла и горячей воды именно для этого объекта. Он получает теплоноситель из центральной сети и через теплообменники передает тепло системам отопления и горячего водоснабжения здания.
ИТП будут обеспечивать дома стабильным отоплением и горячей водой, позволят гибко регулировать потребление тепловой энергии и снижать счета жильцов.
«Современные ИТП позволят людям получать более качественные услуги и меньше платить, а общинам — сделать систему теплоснабжения более устойчивой и энергоэффективной. Мы говорим о масштабном внедрении технологий, изменяющих качество жизни украинцев. Энергоэффективность должна стать неотъемлемой частью комплексного подхода к формированию инфраструктуры»,
отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Установка индивидуальных тепловых пунктов станет ключевым элементом модернизации систем централизованного отопления. ИТП будут обязательными для всех зданий, подключенных к централизованному отоплению, а обслуживать будут их теплотранспортирующие организации. Это позволит снизить потери, оптимизировать потребление и повысить качество услуг для людей.
Законопроект также предусматривает усовершенствование порядка формирования тарифов, чтобы затраты на установление ИТП включались в тариф на транспортировку тепловой энергии.
В дополнение будут разработаны:
- порядок установки и обслуживания ИТП, типовой договор для потребителей, правила определения технической возможности их установки и подготовки объектов к отопительному сезону.
Документ разработан во исполнение Плана приоритетных действий Правительства на 2025 год и инициативы Европейского Союза «Ukraine Facility».
