Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года — Finance.ua

Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года

Австрийская группа энергокомпаний ОMV продолжит закупать большую часть газа у россии из-за подписанного контракта с компанией Газпром до 2040 года.

Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор ОMV Альфред Штерн.

«Пока Газпром будет поставлять (газ. — Ред.), мы будем продолжать брать эти объемы у Газпрома», — сказал он.

По словам Штерна, через 18 месяцев после полномасштабного вторжения россии в Украину его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта по поставке газа от российского Газпрома, который она подписала в 2018 году и который будет действовать еще до 2040 года.

Он также отказался напрямую критиковать сам контракт и охарактеризовал его как основанный на «стандартных рыночных условиях».

«В этом нет ничего удивительного», — добавил Штерн.

Штерн также обратил внимание на то, что OMV недавно одобрила выделение 2 миллиардов евро для запуска производства из газового месторождения Neptun Deep в Черном море до 2027 года в рамках совместного предприятия с румынской Romgaz. Этот проект должен вывести на европейский рынок 100 млрд кубометров природного газа.

«Это сделает Румынию крупнейшим производителем природного газа в ЕС, а OMV — одним из крупнейших производителей газа в Европе. Я считаю, что это значительный вклад в безопасность европейских поставок», — сказал он.

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Укрінформ По материалам:

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