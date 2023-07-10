Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года — Finance.ua
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Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года

Фондовый рынок
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Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года
Австрийская компания продолжит покупать газ у рф до 2040 года
Австрийская группа энергокомпаний ОMV продолжит закупать большую часть газа у россии из-за подписанного контракта с компанией Газпром до 2040 года.
Об этом в интервью Financial Times заявил гендиректор ОMV Альфред Штерн.
«Пока Газпром будет поставлять (газ. — Ред.), мы будем продолжать брать эти объемы у Газпрома», — сказал он.
По словам Штерна, через 18 месяцев после полномасштабного вторжения россии в Украину его компания не планирует выходить из долгосрочного контракта по поставке газа от российского Газпрома, который она подписала в 2018 году и который будет действовать еще до 2040 года.
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Он также отказался напрямую критиковать сам контракт и охарактеризовал его как основанный на «стандартных рыночных условиях».
«В этом нет ничего удивительного», — добавил Штерн.
Штерн также обратил внимание на то, что OMV недавно одобрила выделение 2 миллиардов евро для запуска производства из газового месторождения Neptun Deep в Черном море до 2027 года в рамках совместного предприятия с румынской Romgaz. Этот проект должен вывести на европейский рынок 100 млрд кубометров природного газа.
«Это сделает Румынию крупнейшим производителем природного газа в ЕС, а OMV — одним из крупнейших производителей газа в Европе. Я считаю, что это значительный вклад в безопасность европейских поставок», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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