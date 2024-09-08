Сколько украинцев работают в Австрии — исследование Сегодня 16:06 — Мир

Сколько украинцев работают в Австрии — исследование

Только 30% проживающих в Австрии украинцев имеют официальное трудоустройство.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости страны.

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Генеральный директор службы Йоханнес Копф выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня занятости украинцев и призвал больше людей регистрироваться как искатели работы.

«Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу», — заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.

Статистика показывает, что на начало 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тысячи граждан Украины, большинство из которых женщины.

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Около 6 тысяч украинцев со статусом перемещенного лица зарегистрированы в Службе занятости, а 21 тысяча имеют официальное трудоустройство.

Украинцы преимущественно работают в сфере размещения и питания, а также торговли, преимущественно в Вене.

Напомним, из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии.

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