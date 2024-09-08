Сколько украинцев работают в Австрии — исследование
Только 30% проживающих в Австрии украинцев имеют официальное трудоустройство.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости страны.
Генеральный директор службы Йоханнес Копф выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня занятости украинцев и призвал больше людей регистрироваться как искатели работы.
«Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу», — заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.
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Статистика показывает, что на начало 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тысячи граждан Украины, большинство из которых женщины.
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Около 6 тысяч украинцев со статусом перемещенного лица зарегистрированы в Службе занятости, а 21 тысяча имеют официальное трудоустройство.
Украинцы преимущественно работают в сфере размещения и питания, а также торговли, преимущественно в Вене.
Напомним, из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии.
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