Сколько украинцев работают в Австрии — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев работают в Австрии — исследование

Мир
26
Сколько украинцев работают в Австрии — исследование
Сколько украинцев работают в Австрии — исследование
Только 30% проживающих в Австрии украинцев имеют официальное трудоустройство.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного по заказу Службы занятости страны.
Читайте также
Генеральный директор службы Йоханнес Копф выразил обеспокоенность по поводу низкого уровня занятости украинцев и призвал больше людей регистрироваться как искатели работы.
«Приятно, что показатели занятости украинцев в Австрии в последнее время снова выросли, но мы все еще не можем быть удовлетворены уровнем занятости около 30%. И все еще слишком мало перемещенных лиц зарегистрировались в AMS как ищущие работу», — заявил генеральный директор службы Йоханнес Копф.

Кредит до зарплаты 👛

Статистика показывает, что на начало 2024 года в Австрии было зарегистрировано около 81 тысячи граждан Украины, большинство из которых женщины.
Читайте также
Около 6 тысяч украинцев со статусом перемещенного лица зарегистрированы в Службе занятости, а 21 тысяча имеют официальное трудоустройство.
Украинцы преимущественно работают в сфере размещения и питания, а также торговли, преимущественно в Вене.
Напомним, из-за бюрократических трудностей большинство украинских врачей-беженцев пока не могут работать в Германии.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.