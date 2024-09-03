В Молдове создадут систему учета украинских беженцев — Finance.ua

В Молдове создадут систему учета украинских беженцев Сегодня 19:48 — Мир

В Молдове создадут систему учета украинских беженцев

В Молдове появится новая госинформационная система UAHELP. Власти страны будут вести учет центров размещения беженцев, их постояльцев, получателей пособий и молдавских семей, принимающих у себя беженцев.

Об этом пишет издание newsmaker.md.

Регистрировать в системе будут и молдавские семьи, которые принимают у себя минимум двоих беженцев на время от семи дней и дольше, и самих беженцев, которые получают пособие от партнеров по развитию.

«Информационная система UAHELP позволит отслеживать учет и распределение денежной поддержки, предоставленной перемещенным лицам, в том числе денежной помощи, выданной принимающим семьям международными партнерами», — говорится в информационной записке к проекту, подготовленной минтруда.

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Информационную систему (ИС) разработает минтруда и соцзащиты. В рамках UAHELP также создадут базу данных всех запросов беженцев, поступающих на Зеленую линию и в центры размещения беженцев.

Ожидается, что информация на сайте будет доступна на румынском, украинском, английском и русском языках. Через платформу MConnect ИС будет обмениваться госданными, в том числе данными Генинспектората миграции и Погранполиции.

Первый год работы системы профинансируют партнеры по развитию, в 2026 году из госбюджета на это выделят 100 тыс. леев.

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