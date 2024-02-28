Молдова еще на год продлила временную защиту для украинцев — Finance.ua

Молдова еще на год продлила временную защиту для украинцев Сегодня 16:46

В среду, 28 февраля, Молдова решила продлить действие временной защиты на территории страны для украинцев еще на год

Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

«Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что защита будет автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Те, кто пользуется временной защитой в Молдове, будут иметь право работать на территории страны без получения права на временное проживание с целью трудоустройства при условии, что они зарегистрированы в территориальном подразделении национального агентства по занятости, в радиусе которого они проживают.

В правительстве добавили, что на территории Молдовы находятся более 116 тысяч перемещенных лиц из Украины. Почти 39 тысяч из них прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, а более 30 тысяч уже получили документы, удостоверяющие личность.

Накануне правительство Словакии также согласовало постановление о продлении срока действия временного убежища для украинцев, которые из-за войны переехали в страну.

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