Швейцария продлила статус защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года — Finance.ua

Швейцария продлила статус защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года Сегодня 11:16 — Личные финансы

Швейцария продлила статус защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года

Федеральный совет Швейцарии решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до 4 марта 2026 г. и продлить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую и медицинскую помощь.

Почему страна решила не отменять статус

Власти Швейцарии считают, что ситуация с безопасностью в Украине не изменится в ближайшее время, поэтому решили не отменять, если только ситуация безопасности «коренным образом не изменится».

«Данное решение вносит ясность не только для (украинских) беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей на следующие 18 месяцев», — отмечается в сообщении.

Интеграция украинцев в Швейцарии

Федеральный совет Швейцарии также анонсировал дальнейшие мероприятия по интеграции украинцев в рынок труда, которые начались еще в апреле 2022 года и были дополнительно усилены в мае этого года.

Напомним, ранее правительство Швейцарии сообщало , что планирует интегрировать до 40% украинских беженцев, поскольку считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Страна делает ставку на украинцев как рабочую силу, а потому активно финансирует языковые курсы для прибывших. С этой целью было выделено 3000 швейцарских франков (3534 доллара) на человека.

Сколько украинцев сейчас имеют статус защиты S

По последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

Кроме того, власти страны отклонили около 2500 заявлений на получение этого статуса с 2022 года и аннулировали его в более чем 26 тысячах случаев.

Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S. В этом году продолжительность рассмотрения заявлений выросла в разы. В то же время отказ получает каждый пятый мигрант.

Социальные службы Швейцарии прекращают финансовую поддержку украинцев со статусом S сразу, как только они выходят на работу. Государство уважает зарабатывающих беженцев, уплачивающих налоги в их государственную казну, и с большой ответственностью выполняет свои обязательства по предоставлению временной защиты. В свою очередь этого же оно ждет от людей, которых приняло.

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