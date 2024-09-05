Швейцария продлила статус защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года — Finance.ua

Швейцария продлила статус защиты для беженцев из Украины до 4 марта 2026 года
Федеральный совет Швейцарии решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до 4 марта 2026 г. и продлить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.
Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.
Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую и медицинскую помощь.
Почему страна решила не отменять статус
Власти Швейцарии считают, что ситуация с безопасностью в Украине не изменится в ближайшее время, поэтому решили не отменять, если только ситуация безопасности «коренным образом не изменится».
«Данное решение вносит ясность не только для (украинских) беженцев, но и для кантонов, общин и работодателей на следующие 18 месяцев», — отмечается в сообщении.
Интеграция украинцев в Швейцарии
Федеральный совет Швейцарии также анонсировал дальнейшие мероприятия по интеграции украинцев в рынок труда, которые начались еще в апреле 2022 года и были дополнительно усилены в мае этого года.
Напомним, ранее правительство Швейцарии сообщало, что планирует интегрировать до 40% украинских беженцев, поскольку считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Страна делает ставку на украинцев как рабочую силу, а потому активно финансирует языковые курсы для прибывших. С этой целью было выделено 3000 швейцарских франков (3534 доллара) на человека.
Сколько украинцев сейчас имеют статус защиты S
По последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
Кроме того, власти страны отклонили около 2500 заявлений на получение этого статуса с 2022 года и аннулировали его в более чем 26 тысячах случаев.
Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S. В этом году продолжительность рассмотрения заявлений выросла в разы. В то же время отказ получает каждый пятый мигрант.
Социальные службы Швейцарии прекращают финансовую поддержку украинцев со статусом S сразу, как только они выходят на работу. Государство уважает зарабатывающих беженцев, уплачивающих налоги в их государственную казну, и с большой ответственностью выполняет свои обязательства по предоставлению временной защиты. В свою очередь этого же оно ждет от людей, которых приняло.
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