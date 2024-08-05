В Австрии заявили, что избавились от зависимости от российского газа — Finance.ua

В Австрии заявили, что избавились от зависимости от российского газа Сегодня 04:36 — Энергетика

Австрийская энергетическая группа OMV больше не зависит от российского газа и сможет обеспечить своих клиентов в случае прекращения газового транзита через Украину.

Об этом заявил в интервью APA генеральный директор OMV Альфред Штерн.

«Мы уже более двух лет работаем над диверсификацией наших источников газа и транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от поставок со стороны „Газпрома“. Мы можем обеспечить всех наших контрактных клиентов, даже если российский газ не будет поступать. У OMV уже нет этой зависимости», — сказал он.

Читайте также Убытки российского «Газпрома» выросли почти вдвое

Также Штерн заверил, что OMV «значительно сократила» покупаемые у «Газпрома» объемы природного газа по сравнению с теми, что были до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Он отметил, что компания OMV будет настаивать на строгом соблюдении российским «Газпромом» условий контракта. При этом по контракту российский концерн должен поставлять газ на словацко-австрийскую границу, так что если Украина не продлит контракт на транзит газа с «Газпромом», то последний не сможет выполнять контракт с OMV уже с нового года.

«Место поставки — словацко-австрийская граница», — подчеркнул Штерн.

По его словам, общение между OMV и «Газпромом» сейчас происходит преимущественно через юристов, с несколькими процессами в арбитражных судах. «С начала 2023 года, уже более полутора лет, у нас действует специальная юридическая стратегия, направленная на защиту прав OMV», — сказал он.

Напомним, в 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским «Газпромом» до 2040 года.

На момент полномасштабного вторжения рф Австрия закупала в россии 79% своего природного газа.

Данные специализированной платформы Министерства защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии свидетельствуют, что Австрия в мае этого года импортировала 90% природного газа из российской федерации, в апреле — 81%, а месяцем ранее эта доля была еще больше — 93%.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.