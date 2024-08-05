В Австрии заявили, что избавились от зависимости от российского газа — Finance.ua
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В Австрии заявили, что избавились от зависимости от российского газа

Энергетика
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Австрийская энергетическая группа OMV больше не зависит от российского газа и сможет обеспечить своих клиентов в случае прекращения газового транзита через Украину.
Об этом заявил в интервью APA генеральный директор OMV Альфред Штерн.
«Мы уже более двух лет работаем над диверсификацией наших источников газа и транспортных маршрутов, чтобы больше не зависеть от поставок со стороны „Газпрома“. Мы можем обеспечить всех наших контрактных клиентов, даже если российский газ не будет поступать. У OMV уже нет этой зависимости», — сказал он.
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Также Штерн заверил, что OMV «значительно сократила» покупаемые у «Газпрома» объемы природного газа по сравнению с теми, что были до полномасштабного вторжения рф в Украину.
Он отметил, что компания OMV будет настаивать на строгом соблюдении российским «Газпромом» условий контракта. При этом по контракту российский концерн должен поставлять газ на словацко-австрийскую границу, так что если Украина не продлит контракт на транзит газа с «Газпромом», то последний не сможет выполнять контракт с OMV уже с нового года.
«Место поставки — словацко-австрийская граница», — подчеркнул Штерн.
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По его словам, общение между OMV и «Газпромом» сейчас происходит преимущественно через юристов, с несколькими процессами в арбитражных судах. «С начала 2023 года, уже более полутора лет, у нас действует специальная юридическая стратегия, направленная на защиту прав OMV», — сказал он.
Напомним, в 2018 году частично государственная австрийская нефтегазовая компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским «Газпромом» до 2040 года.
На момент полномасштабного вторжения рф Австрия закупала в россии 79% своего природного газа.
Данные специализированной платформы Министерства защиты климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии свидетельствуют, что Австрия в мае этого года импортировала 90% природного газа из российской федерации, в апреле — 81%, а месяцем ранее эта доля была еще больше — 93%.
По материалам:
Укрінформ
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