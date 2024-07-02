«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу после обвала в 2022—2023 годах — Finance.ua
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«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу после обвала в 2022—2023 годах

Энергетика
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«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу после обвала в 2022—2023 годах
«Газпром» увеличил экспорт газа в Европу после обвала в 2022—2023 годах
российский газовый монополист «Газпром» увеличил в июне 2024 года среднесуточные поставки природного газа в Европу почти на 23% по сравнению с прошлым годом. Продажи выросли после минимумов 2023 года.
Об этом сообщает Reuters.
Расчеты, основанные на данных европейской газотранспортной группы Entsog и ежедневных отчетах «Газпрома» о транзите газа через Украину, показали, что среднесуточный экспорт по трубопроводам вырос до 81,8 млн кубометров по сравнению с 66,8 млн кубометров в июне 2023 года.
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Общий объем экспорта природного газа «Газпрома» в Европу в этом году составил около 15,5 млрд кубометров.
Когда-то Европа была основным экспортным рынком россии, но теперь покупает гораздо меньше российского газа после вторжения москвы в Украину.
«Газпром» увеличил продажи газа в Китай, что увеличило импорт трубопроводного газа из россии до 22,7 млрд кубометров в прошлом году, что почти в 1,5 раза больше, чем 15,4 млрд кубометров, поставленных в 2022 году.
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По данным «Газпрома» и по расчетам Reuters, в 2022 году россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился еще на 55,6% до 28,3 млрд кубометров.
На пике в 2018—2019 годах годовой поток газа в регион достигал от 175 до 180 млрд кубометров.
По материалам:
РБК-Україна
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