«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток почти в 6,7 миллиарда долларов — Finance.ua

«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток почти в 6,7 миллиарда долларов Сегодня 19:14 — Фондовый рынок

«Газпром» в 2023 году получил чистый убыток почти в 6,7 миллиарда долларов

российский «Газпром» за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей (почти 6,7 млрд долл.) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около 13 млрд долл.).

Об этом говорится в отчете «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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За первый квартал 2024 года «Газпром» получил убыток от продаж в размере почти 47 млрд рублей (501 млн долл.) против прибыли в 125,4 млрд рублей (1,34 млрд долл.) годом ранее.

Кроме того, выручка «Газпрома» в прошлом году сократилась на 27% до 8,54 трлн рублей с 11,7 трлн рублей в 2022 году.

EBITDA энергетической компании составила 618,369 млрд рублей после 2,798 трлн рублей годом ранее.

Економічна Правда По материалам:

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