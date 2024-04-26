Газпром подал иски к трем европейским компаниям — Finance.ua

Газпром подал иски к трем европейским компаниям
Дочерняя компания Газпрома — Газпром экспорт — подала иски в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к трем иностранным компаниям.
Речь идет о чешской ZSE, словацкой CEZ и австрийской OMV, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на картотеку суда.
Иски были поданы 25 апреля. Категория поданных исков указана как «энергоснабжение — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». Подробности дел не указаны.
Напомним, ранее Газпром экспорт подал иск в голландскую компанию BBL Company VOF — оператор газопровода BBL между Великобританией и Нидерландами.
Еще один иск был подан Газпромом с требованием запретить австрийской OMV вести разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.
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