Галущенко сообщил, планирует ли Украина продлевать транзитный контракт с «газпромом» — Finance.ua
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Галущенко сообщил, планирует ли Украина продлевать транзитный контракт с «газпромом»

Энергетика
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Галущенко сообщил, планирует ли Украина продлевать транзитный контракт с «газпромом»
Галущенко сообщил, планирует ли Украина продлевать транзитный контракт с «газпромом»
Украина не намерена продлевать транзитный контракт с российским «газпромом» после 31 декабря 2024 года.
«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать какие-либо дополнительные соглашения или пролонгировать действие этого соглашения», — сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона «Единые новости».
Глава Минэнерго подчеркнул, что в прошлом году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ, доказавший, что система может функционировать и без транзита.
Галущенко напомнил также о заявлении европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон по поводу незаинтересованности ЕС в продлении транзитного контракта с россией. «Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG», — добавил министр.
Он отметил, что сегодня на рынке достаточно альтернатив российскому газу. Ряд европейских стран уже пошли по этому пути, в частности Германия, которая за полтора года свела зависимость от российского газа практически до нуля. Герман Галущенко добавил, что Украина также активно усиливает свою энергетическую безопасность и независимость, в том числе за счет наращивания внутренней газодобычи.
По материалам:
Finance.ua
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