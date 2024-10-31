Гражданство Австрии: насколько строгие правила получения — Finance.ua

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Гражданство Австрии: насколько строгие правила получения

Личные финансы
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Гражданство Австрии: насколько строгие правила получения
Гражданство Австрии: насколько строгие правила получения
Австрия является одной из стран ЕС с самыми строгими правилами гражданства.
Об этом сообщает Schengen.News.

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Данные показывают, что более 750 тыс. человек, легально проживающих на территории Австрии более десяти лет, не имеют австрийского паспорта. Эти цифры делают страну одной из самых строгих в вопросах предоставления гражданства.
Официальный статистический портал Австрии Statistics Austria показал, что за последние годы лишь около шести-семи человек из 1000 граждан, проживающих в Австрии, получили гражданство.
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Комментируя такие цифры, политолог Герд Вальхарс сказал Standard, что если сравнивать все страны ЕС, Австрия окажется среди стран с самыми низкими показателями натурализации.
Если сравнивать это с другими европейскими странами, то Австрия входим в 3−4 страны, которые предоставляют меньше всего гражданств.
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Согласно действующему австрийскому закону о гражданстве, иностранцы должны легально проживать в Австрии не менее десяти лет, чтобы иметь право подать заявление на гражданство. Среди прочего они должны удовлетворять нескольким другим критериям.
Всего за шесть месяцев 2024 года Австрия предоставила гражданство 11 050 человек. Это больше на 66% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
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Данные статистического управления Австрии также показали, что сирийцы были основной национальностью, получившей австрийское гражданство в первой половине 2024 года. За этот период всего 1223 сирийца стали гражданами Австрии.
За сирийцами следовали турки и афганцы, получившие 695 и 540 австрийских паспортов за первые шесть месяцев 2024 года соответственно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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