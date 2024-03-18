Где купить билеты в Австрию: Укрзализныця открыла продажу билетов онлайн на поезда — Finance.ua

Где купить билеты в Австрию: Укрзализныця открыла продажу билетов онлайн на поезда
С 18 марта открыта продажа билетов онлайн на поезда, следующие сообщением Украина — Австрия.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
Билеты Киев — Вена. Теперь билеты будут доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дію.Підпис.
Чоп — Вена: онлайн в мобильном приложении Укрзализныци и в международных билетных кассах вокзалов.
Как указали в сообщении, на следующем этапе станут доступны онлайн также билеты сообщением Украина — Венгрия на поезда, следующие по территории Венгрии транзитом в Австрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.
Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже.
Напомним, новый прямой поезд № 143/146 Вена — Чоп — Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.
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