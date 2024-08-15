Украинцы в Австрии смогут с 1 октября подаваться на вид на жительство RWR+ — Finance.ua

Украинцы в Австрии смогут с 1 октября подаваться на вид на жительство RWR+ Сегодня 17:22 — Личные финансы

Украинцы в Австрии смогут с 1 октября подаваться на вид на жительство RWR+

С 1 октября украинцы в Австрии смогут подавать заявки на получение так называемой «красно-бело-красной — карты плюс» (RWR+) для получения неограниченного доступа к рынку труда.

Об этом сообщает издание Oberösterreichisches Volksblatt.

Соответствующее решение Нацсовет принял в июне. Карту можно оформить дважды на год, а затем на три года, после пяти лет можно перейти на вид на постоянное жительство Permanent Residence — EU.

Условия получения RWR+

Для получения этого разрешения украинским беженцам, у которых есть удостоверение личности для перемещенных лиц, следует выполнить ряд требований:

проработать в Австрии не менее 12 месяцев в течение последних двух лет;

иметь полное страхование и полную занятость;

иметь возможность обеспечить себя самостоятельно.

Кроме того, заявители должны иметь реальную перспективу получения дохода в 1218 евро в месяц (на одного человека) или 1921 евро в месяц (в случае супружеской пары).

Онлайн-запись на прием возможна со 2 сентября, подача заявок — с 1 октября.

«Мы хотим, чтобы украинцы в Вене знали о возможностях, которые сейчас открыты для них. Это дает переселенцам и их работодателям долгосрочную перспективу независимо от их статуса переселенца», — отметил заместитель мэра Вены и член городского совета по вопросам интеграции Кристоф Видеркер.

Справка Finance.ua:

Австрия не будет выдавать украинцев призывного возраста по требованию Киева. Представитель министерства внутренних дел страны заявил, что этот шаг стал бы «посягательством на наш национальный суверенитет»;

австрийское правительство уже несколько раз с начала полномасштабного вторжения россии предоставляло гуманитарную помощь Украине. С учетом нынешнего транша общая сумма финансовой поддержки составляет 250 миллионов евро.



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