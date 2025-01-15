Польша ускорит переговоры по вступлению Украины в ЕС — Туск — Finance.ua
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Польша ускорит переговоры по вступлению Украины в ЕС — Туск

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Польша ускорит переговоры по вступлению Украины в ЕС — Туск
Польша ускорит переговоры по вступлению Украины в ЕС — Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск будет работать над ускорением процесса вступления Украины в Евросоюз во время польского председательства в Совете ЕС.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве 15 января. Польша будет председательствовать в Евросоюзе до 30 июня.
По словам Туска, он вместе с Зеленским обсудил путь Украины в Европейский Союз.
«Польское председательство позволит выйти из тупика, который был очевиден в последние месяцы. Мы будем работать совместно с Украиной и нашими европейскими партнерами, чтобы ускорить процесс вступления в ЕС», — сказал он.
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Туск добавил, что независимая и суверенная Украина является условием безопасности Польши и Европы.
Напомним, Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабного вторжения россии. Лидеры стран ЕС поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове на саммите Европейского совета 23 июня 2022-го.
25 июня 2024 г. в Люксембурге прошла первая межправительственная конференция Украина-ЕС, что означает официальный старт переговоров о вступлении. Чтобы вступить в ЕС, Украина должна адаптировать законодательство по 35 разделам, соответствующим сферам европейского права.
Согласно исследованию КМИС, 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО. Такие данные свидетельствуют об абсолютной приверженности украинцев европейской и евроатлантической интеграции. Также ЕС доверяют 46% респондентов (не доверяют — 19%), а НАТО доверяют 43% (не доверяют — 25%). То есть эти союзы пользуются скорее доверием (баланс доверия-недоверия положительный), однако не подавляющим.
По материалам:
Forbes.ua
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