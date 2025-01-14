Украина договаривается о совместном контроле на границах с ЕС, — Шмыгаль Сегодня 14:14 — Финтех и Карты

Украина планирует ввести совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первой страной, с которой может быть подписано соглашение, станет Польша.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

«Мы продолжаем переговоры о совместном таможенном и пограничном контроле на границе с ЕС. Ожидаем первые результаты уже в этом году», — сказал премьер.

По его словам, сейчас Еврокомиссия оценивает потенциальное соглашение Украины с Польшей. После согласования технических вопросов можно использовать эту наработанную модель для других соседей — членов ЕС.

Шмыгаль сообщил о планах расширять систему єЧерга. «За более чем 2 года есть почти 1,6 млн пересечений границы с помощью этой системы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются системой, что уменьшает время их пребывания на границе», — рассказал он.

Также запланирована дальнейшая модернизация пунктов пропуска. «В прошлом году была одобрена Стратегия развития пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство не менее 6 новых», — сказал премьер.

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