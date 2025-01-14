Украина договаривается о совместном контроле на границах с ЕС, — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина договаривается о совместном контроле на границах с ЕС, — Шмыгаль

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Украина планирует ввести совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. Первой страной, с которой может быть подписано соглашение, станет Польша.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.
«Мы продолжаем переговоры о совместном таможенном и пограничном контроле на границе с ЕС. Ожидаем первые результаты уже в этом году», — сказал премьер.
По его словам, сейчас Еврокомиссия оценивает потенциальное соглашение Украины с Польшей. После согласования технических вопросов можно использовать эту наработанную модель для других соседей — членов ЕС.
Шмыгаль сообщил о планах расширять систему єЧерга. «За более чем 2 года есть почти 1,6 млн пересечений границы с помощью этой системы. Ежедневно тысячи грузовиков и автобусов пользуются системой, что уменьшает время их пребывания на границе», — рассказал он.
Также запланирована дальнейшая модернизация пунктов пропуска. «В прошлом году была одобрена Стратегия развития пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой до 2030 года. Она предусматривает реконструкцию 28 пунктов пропуска, а также строительство не менее 6 новых», — сказал премьер.
По материалам:
РБК-Україна
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