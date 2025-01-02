Основные изменения, которые произошли в ЕС в 2024 году: проверки на границе и новые правила гражданства — Finance.ua

Основные изменения, которые произошли в ЕС в 2024 году: проверки на границе и новые правила гражданства Сегодня 08:30

Основные изменения, которые произошли в ЕС в 2024 году: проверки на границе и новые правила гражданства

2024 год принес много событий в Шенгенскую зону и запомнится рядом принятых решений, затронутых как гражданами ЕС, так и иностранными гражданами.

От введения внутреннего пограничного контроля и его продления до повышения платы за шенгенские визы 2024 год стал годом сдвигов.

О событиях, произошедших в 2024 году, пишет Schengen.News.

Несколько стран ЕС ввели и продолжили контроль на внутренних границах

Одним из наиболее значимых изменений в Шенгенской зоне этого года является введение и продолжение контроля на внутренних границах рядом государств-членов.

16 сентября 2024 года Германия ввела контроль на внутренней сухопутной границе со всеми соседними государствами-членами Шенгенской зоны после того, как с июня эта мера действовала только для некоторых стран. Вводя контроль на всех своих границах, власти Германии заявили, что хотят защитить национальную безопасность и предотвратить нелегальную миграцию в страну.

Контроль на сухопутной границе Германии будет действовать в течение шести месяцев до марта 2025 года. Однако власти не исключают возможности продления этой меры, если ситуация не улучшится.

Подобным образом Нидерланды также ввели проверки на границе с двумя соседними странами Шенгенской зоны — Бельгией и Германией. Мера вступила в силу 9 декабря 2024 и будет действовать в течение шести месяцев.

Пересекающие границу не увидят особых изменений в течение этого времени, поскольку будут лишь стандартные проверки случайно выбранных автомобилей.

В этом году Франция ввела пограничный контроль и со странами Шенгенского соглашения, с которыми она имеет общую границу. С помощью этого мероприятия власти заявили, что они стремятся обеспечить национальную безопасность и бороться с нелегальной миграцией.

Норвегия , Дания и Швеция также ввели пограничный контроль в 2024 году. Пограничные меры этих трех стран больше не действуют.

Кроме того, некоторые другие страны продолжили свой внутренний пограничный контроль в этом году, кроме того, что ввели его ранее в 2024 году. Список стран-членов Шенгенской зоны, продолживших свои меры, включает Словению, Италию и Австрию.

В июне Словения ввела контроль на границе с Хорватией и Венгрией, а недавно страна объявила, что решила продлить эту меру до июня 2025 года.

Италия также решила продлить контроль на границе со Словенией с 19 декабря, а Австрия продлила проверки с Венгрией и Словенией.

ЕС увеличил плату за шенгенскую визу

Еще одно важное изменение в этом году — повышение платы за шенгенскую визу. 11 июня 2024 г. ЕС повысил плату за шенгенские визы на 12,5%. Плата выросла почти для всех абитуриентов, включая детей.

После вступления в силу нового сбора взрослые лица, подающие документы на получение шенгенской визы, должны были заплатить 90 евро вместо предыдущего сбора в 80 евро.

Что касается детей, то стоимость шенгенской визы выросла с 40 до 45 евро.

Плата также была увеличена для заявителей из стран, отказавшихся сотрудничать с властями ЕС по реадмиссии своих граждан, нелегально остающихся в блоке. Плата для этой группы заявителей была повышена до 135 или 180 евро в зависимости от страны происхождения.

В то время как сбор изменился почти для всех иностранцев, цены остались неизменными для граждан стран, у которых есть соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Более того, новые изменения не затрагивают категории, освобожденные от уплаты визового сбора.

Запуск системы въезда/выезда перенесли

ЕС намерен запустить систему въезда/выезда (EES) 10 ноября 2024 года. Однако из-за некоторых проблем и неготовности, высказанных некоторыми государствами-членами, ее запуск был отложен на 2025 год.

ЕС официально убрал 10 ноября из списка в начале октября. Тогда комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС будет работать над новым графиком. В то же время она отметила, что в качестве альтернативы ЕС рассматривает поэтапный запуск ЕЭС.

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Комиссия ЕС уже внесла предложение о постепенном начале работы ЕЭС в течение шести месяцев. Цель этого подхода позволит государствам-членам убедиться, что система работает бесперебойно и безопасно с первого дня.

Что это дает

EES, запуск которой несколько раз откладывался, является автоматизированной ІТ-системой, которая заменит ручное проставление штампов в паспорте и модернизирует внешние границы ЕС.

Как только система будет запущена, все иностранцы, независимо от того, имеют ли они право на безвизовый въезд в ЕС или нет, должны будут зарегистрироваться, предоставив свои биометрические данные: отпечатки пальцев и изображения лица — и некоторую другую информацию.

Собранные данные будут храниться в базе данных в течение трех лет, и эта информация будет использоваться властями для отслеживания въезжающих и выезжающих из ЕС иностранцев.

Данные также будут использоваться для предотвращения нелегальной миграции, выявления тех, кто находится в блоке, и идентификации людей, использующих поддельные личности, среди прочего.

В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве

Новый закон о гражданстве Германии вступил в силу 27 июня 2024 года, ознаменовав важное изменение.

Новый закон о гражданстве Германии содержит десять ключевых пунктов, имеющих целью упростить иностранцам получение паспорта страны.

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Одним из важнейших моментов является то, что по новому закону Германия теперь предлагает иностранцам возможность иметь несколько гражданств. Это означает, что иностранцы, проживающие в Германии и подающие заявление на получение гражданства, не должны отказываться от своего гражданства, когда они становятся гражданами Германии.

Еще одно преимущество нового закона в том, что он позволяет иностранцам быстрее получить гражданство. Согласно ускоренной процедуре, с момента вступления в силу нового закона иностранцы имеют право подать заявление на немецкое гражданство после пяти лет легального проживания в стране вместо предыдущих восьми лет.

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