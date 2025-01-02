Основные изменения, которые произошли в ЕС в 2024 году: проверки на границе и новые правила гражданства — Finance.ua

Основные изменения, которые произошли в ЕС в 2024 году: проверки на границе и новые правила гражданства
2024 год принес много событий в Шенгенскую зону и запомнится рядом принятых решений, затронутых как гражданами ЕС, так и иностранными гражданами.
От введения внутреннего пограничного контроля и его продления до повышения платы за шенгенские визы 2024 год стал годом сдвигов.
О событиях, произошедших в 2024 году, пишет Schengen.News.
Несколько стран ЕС ввели и продолжили контроль на внутренних границах
Одним из наиболее значимых изменений в Шенгенской зоне этого года является введение и продолжение контроля на внутренних границах рядом государств-членов.
16 сентября 2024 года Германия ввела контроль на внутренней сухопутной границе со всеми соседними государствами-членами Шенгенской зоны после того, как с июня эта мера действовала только для некоторых стран. Вводя контроль на всех своих границах, власти Германии заявили, что хотят защитить национальную безопасность и предотвратить нелегальную миграцию в страну.
Контроль на сухопутной границе Германии будет действовать в течение шести месяцев до марта 2025 года. Однако власти не исключают возможности продления этой меры, если ситуация не улучшится.
Подобным образом Нидерланды также ввели проверки на границе с двумя соседними странами Шенгенской зоны — Бельгией и Германией. Мера вступила в силу 9 декабря 2024 и будет действовать в течение шести месяцев.
Пересекающие границу не увидят особых изменений в течение этого времени, поскольку будут лишь стандартные проверки случайно выбранных автомобилей.
В этом году Франция ввела пограничный контроль и со странами Шенгенского соглашения, с которыми она имеет общую границу. С помощью этого мероприятия власти заявили, что они стремятся обеспечить национальную безопасность и бороться с нелегальной миграцией.
Норвегия , Дания и Швеция также ввели пограничный контроль в 2024 году. Пограничные меры этих трех стран больше не действуют.
Кроме того, некоторые другие страны продолжили свой внутренний пограничный контроль в этом году, кроме того, что ввели его ранее в 2024 году. Список стран-членов Шенгенской зоны, продолживших свои меры, включает Словению, Италию и Австрию.
В июне Словения ввела контроль на границе с Хорватией и Венгрией, а недавно страна объявила, что решила продлить эту меру до июня 2025 года.
Италия также решила продлить контроль на границе со Словенией с 19 декабря, а Австрия продлила проверки с Венгрией и Словенией.
ЕС увеличил плату за шенгенскую визу
Еще одно важное изменение в этом году — повышение платы за шенгенскую визу. 11 июня 2024 г. ЕС повысил плату за шенгенские визы на 12,5%. Плата выросла почти для всех абитуриентов, включая детей.
После вступления в силу нового сбора взрослые лица, подающие документы на получение шенгенской визы, должны были заплатить 90 евро вместо предыдущего сбора в 80 евро.
Что касается детей, то стоимость шенгенской визы выросла с 40 до 45 евро.
Плата также была увеличена для заявителей из стран, отказавшихся сотрудничать с властями ЕС по реадмиссии своих граждан, нелегально остающихся в блоке. Плата для этой группы заявителей была повышена до 135 или 180 евро в зависимости от страны происхождения.
В то время как сбор изменился почти для всех иностранцев, цены остались неизменными для граждан стран, у которых есть соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Более того, новые изменения не затрагивают категории, освобожденные от уплаты визового сбора.
Запуск системы въезда/выезда перенесли
ЕС намерен запустить систему въезда/выезда (EES) 10 ноября 2024 года. Однако из-за некоторых проблем и неготовности, высказанных некоторыми государствами-членами, ее запуск был отложен на 2025 год.
ЕС официально убрал 10 ноября из списка в начале октября. Тогда комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС будет работать над новым графиком. В то же время она отметила, что в качестве альтернативы ЕС рассматривает поэтапный запуск ЕЭС.
Комиссия ЕС уже внесла предложение о постепенном начале работы ЕЭС в течение шести месяцев. Цель этого подхода позволит государствам-членам убедиться, что система работает бесперебойно и безопасно с первого дня.
Что это дает
EES, запуск которой несколько раз откладывался, является автоматизированной ІТ-системой, которая заменит ручное проставление штампов в паспорте и модернизирует внешние границы ЕС.
Как только система будет запущена, все иностранцы, независимо от того, имеют ли они право на безвизовый въезд в ЕС или нет, должны будут зарегистрироваться, предоставив свои биометрические данные: отпечатки пальцев и изображения лица — и некоторую другую информацию.
Собранные данные будут храниться в базе данных в течение трех лет, и эта информация будет использоваться властями для отслеживания въезжающих и выезжающих из ЕС иностранцев.
Данные также будут использоваться для предотвращения нелегальной миграции, выявления тех, кто находится в блоке, и идентификации людей, использующих поддельные личности, среди прочего.
В Германии вступил в силу новый закон о гражданстве
Новый закон о гражданстве Германии вступил в силу 27 июня 2024 года, ознаменовав важное изменение.
Новый закон о гражданстве Германии содержит десять ключевых пунктов, имеющих целью упростить иностранцам получение паспорта страны.
Одним из важнейших моментов является то, что по новому закону Германия теперь предлагает иностранцам возможность иметь несколько гражданств. Это означает, что иностранцы, проживающие в Германии и подающие заявление на получение гражданства, не должны отказываться от своего гражданства, когда они становятся гражданами Германии.
Еще одно преимущество нового закона в том, что он позволяет иностранцам быстрее получить гражданство. Согласно ускоренной процедуре, с момента вступления в силу нового закона иностранцы имеют право подать заявление на немецкое гражданство после пяти лет легального проживания в стране вместо предыдущих восьми лет.
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