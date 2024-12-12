Переводы от 10 евро: испанские банки будут отчитываться перед налоговой службой — Finance.ua
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Переводы от 10 евро: испанские банки будут отчитываться перед налоговой службой

Личные финансы
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Переводы от 10 евро: испанские банки будут отчитываться перед налоговой службой
Переводы от 10 евро: испанские банки будут отчитываться перед налоговой службой
Испанские банки будут отчитываться перед налоговой службой обо всех переводах через Bizum, включая наименьшие суммы, для предотвращения уклонения от уплаты налогов.
Об этом пишут СМИ Испании.
Новым Королевским указом отменяется лимит в 3000 евро, поэтому теперь под контроль подпадают даже переводы от 10 евро.
Кроме того, банки обязаны предоставлять данные об операциях с кредитными и дебетовыми картами, если общая сумма годовых транзакций превышает 25 000 евро.
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Недавно мы писали, в Испании пенсионеры редко остаются работать. По данным Евростата (2023 год), в ЕС около 13% пенсионеров продолжают работать. Однако в Испании этот показатель почти самый низкий — всего 4,9%.

Справка Finance.ua:

Ранее мы писали о налогах в Испании:
  • налог на добавленную стоимость — 21%;
  • налог на прибыль (юридические лица) — 25%;
  • налог на доходы физических лиц Personal income tax (годовой доход) до 12,45 тыс. евро — 9,5%, от 12,45 тыс. до 20,2 тыс. евро — 12%, от 20,2 тыс. до 35,2 тыс. евро — 15%, от 25,2 тыс. евро до 60 тыс. евро — 18,5%, от 60 тыс. до 300 тыс. евро — 22,5%, более 30 тыс. евро — 24,5%, для нерезидентов 24%.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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