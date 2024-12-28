В ЕС вступил в силу запрет на гаджеты без USB-C: что это значит — Finance.ua

В ЕС вступил в силу запрет на гаджеты без USB-C: что это значит Сегодня 16:12

В ЕС вступил в силу запрет на гаджеты без USB-C: что это значит

С 28 декабря в ЕС вступает в силу директива 2022/2380, утвержденная в ЕС в октябре 2022 года. Согласно документу, все радиофицированные гаджеты должны питаться через USB-C, поддерживать быструю зарядку и сопровождаться новыми обозначениями.

Также ограничивается базовая комплектация устройств блоками питания. Инициатива направлена ​​на снижение объема электронного мусора, экономию при покупке новинок, а также на прояснение ситуации с быстрой зарядкой.

Что следует знать

Пока трудно сказать, как и во что выльются приложенные усилия, особенно с учетом различных подходов к воплощению директивы в странах, входящих в Европейский союз, однако в итоге пользователям должно стать легче ориентироваться в зарядных устройствах, которых на сегодняшний день у каждого становится все больше и больше.

Важно отметить, что продажи устройств без питания через USB-C будут сохраняться, пока у розничного продавца будет оставаться запас продукции. Это не запрещено, но пополнить такие запасы уже будет нельзя. Компания Apple, напротив, уже начала изымать из продаж смартфоны, использующие ее собственный порт Lightning. Такое замечено в Швейцарии и, возможно, завтра начнет происходить в других странах союза.

Также следует объяснить, что директива EC требует питания через порт USB-C для всех гаджетов, которые могут принимать и передавать радиосигналы. Питание и зарядка должны производить по кабелю и требовать не более 100 Вт. Это целый диапазон устройств от наушников до камер наблюдения. В то же время дроны не подпадают под это распоряжение, как и вынесенные за скобки ноутбуки, которые могут поставляться со своими разъемами для блоков питания до 28 апреля 2026 г. Беспроводные зарядки эта директива также не запрещает и не регламентирует.

К самим зарядным блокам (блокам питания) нет обязательных требований к порту USB-C. Такой должен быть только в составе устройства. Это, кстати, не запрещает устанавливать в гаджеты уникальные порты для питания/зарядки, если производитель этого пожелает. Просто USB-C должно быть в любом случае и при необходимости может использоваться для питания гаджета. В то же время теперь запрещается навязывать гражданам покупку блока питания в одной коробке с устройством (в стандартной комплектации).

Это также подразумевает унификацию быстрой зарядки. В общем случае быстрой зарядкой будет считаться все, что обеспечивает передачу мощности свыше 15 Вт (свыше 5 В и 3 А). Свыше этого порога все устройства, продаваемые с завтрашнего дня в ЕС, должны поддерживать технологию USB Power Delivery (USB PD). Об этом должно сообщаться на упаковке гаджета, а также должны быть указания на минимально возможную и максимальную мощность питания, которую может воспринять устройство и при этом заряжаться.

На упаковке обязательно должны быть значки, информирующие о наличии или отсутствии в упаковке с гаджетом отдельного блока питания, о поддержке USB PD и диапазоне допустимых мощностей питания.

itechua По материалам:

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