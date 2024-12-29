Сколько получают пенсионеры в Украине, США и странах ЕС: сравнение — Finance.ua

Сколько получают пенсионеры в Украине, США и странах ЕС: сравнение Сегодня 16:05 — Личные финансы

Сколько получают пенсионеры в Украине, США и странах ЕС: сравнение

Большинство пенсионеров в Украине не могут похвастаться большими выплатами от государства. В США и странах ЕС уровень жизни выше, следовательно, пенсионеры должны быть более защищенными и получать гораздо более высокие выплаты.

Новости.LIVE сравнили размер средней пенсии, которую получают в Украине и странах ЕС и США, и рассказывают, где пенсионерам живется лучше.

Пенсии в Украине

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, включая страховой стаж, уровень дохода за весь период трудовой деятельности и уплату взносов в Пенсионный фонд. Это регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В 2024 году право на получение пенсии по возрасту предоставляется гражданам со стажем не менее 31 года. Если в 60 лет необходимый стаж отсутствует, пенсия может быть назначена позже: в 63 года при стаже от 21 года и в 65 лет при стаже от 15 лет. Ежегодно минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличивается на один год и достигнет 35 лет к 2028 году.

Для расчета пенсии используется коэффициент страхового стажа, который умножается на размер заработка, учитываемого для исчисления пенсии.

По данным Пенсионного фонда Украины, за первое полугодие 2024 года средний размер пенсии в стране вырос на 8% или на 431,37 грн, составив 5 816,62 грн (132,73 евро) по сравнению с 5 385,25 грн ранее. Самый низкий средний размер пенсии зафиксирован в Тернопольской области — 4 436,41 грн, а самый высокий — в Киевской области, где он составляет 7 940,27 грн.

Пенсии в Германии

Граждане Германии могут выходить на пенсию с 67 лет. Пенсионная система этой страны предусматривает государственные пенсии, а также частные, которые могут финансироваться работодателями, поддерживаться государством или оплачиваться самостоятельно. Для получения государственной пенсии необходимо платить взносы не менее 5 лет.

Ставка пенсионных взносов в Германии составляет 18,6% заработной платы. Работодатель и сотрудник оплачивают эту сумму поровну — по 9,3%. Пенсионная система работает по распределительному принципу, где взносы нынешних работников идут на выплату пенсий действующим пенсионерам. Эти средства не скапливаются в виде сбережений, а сразу перераспределяются. Государство также выделяет из бюджета около 100 млрд евро ежегодно, что покрывает до 24% общих расходов на пенсии.

Впрочем, в Германии работодатели активно участвуют в формировании дополнительных накоплений для своих сотрудников. Более 45% работников в Германии имеют дополнительное пенсионное страхование, оформленное через работодателя.

Размер средней пенсии в Германии составляет 1538 евро в месяц.

Пенсии во Франции

Государственная пенсия Франции или l’Assurance Retraite обязательна, что означает, что все работники должны платить взносы в пенсионный фонд. Французская пенсионная схема состоит из двух частей, обе из которых обязательны и устанавливаются государством):

Régime de base: это базовая государственная пенсия, рассчитываемая на основе того, сколько кварталов (триместров) вы проработали и уплатили социальные взносы во Франции.

R égime complémentaire: это дополнительная пенсия, основанная на системе баллов, которая варьируется в зависимости от типа выполняемой работы и вашей заработной платы.

Французские пенсионные взносы рассчитываются по триместрам (ежеквартально). Каждый триместр, в котором работник трудится во Франции и платит взносы, учитывается в общем количестве триместров. В рамках действующей системы размер пенсии будет зависеть от этого количества триместров, а также от вашей средней зарплаты за всю вашу трудовую жизнь.

Чтобы получить полную государственную пенсию во Франции, вам нужно будет проработать не менее 40 лет во Франции, уплачивая пенсионные взносы за четыре триместра в год.

Минимальный возраст выхода на пенсию во Франции составляет 62 года, однако возраст получения права на полную пенсию составляет 67 лет (для лиц, родившихся в 1955 году или позже). Если вы хотите выйти на пенсию 62 года (минимальный пенсионный возраст) с полной пенсией, вы должны накопить необходимое количество триместров.

Средняя пенсия во Франции составляет около 1400 евро в месяц.

Пенсии в Великобритании

В Соединенном Королевстве предусмотрены три основные категории пенсий: государственная, трудовая и частная.

Государственная пенсия представляет собой регулярные выплаты от правительства, которые финансируются путем взносов национального страхования (National Insurance). Размер пенсии зависит от количества лет, в течение которых гражданин уплачивал взносы, или отчислений государства за периоды безработицы, получение пособия по уходу за детьми до 12 лет или за больными. Если стаж взносов меньше требуемого, размер пенсии рассчитывается пропорционально отработанным годам.

В Великобритании на пенсию выходят в 66 лет. Впрочем, в период с 2026 по 2028 год возраст выхода на государственную пенсию планируется повысить с 66 до 67 лет.

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Трудовая пенсия создается работодателем, который обязан зарегистрировать своих работников в пенсионной схеме и делать взносы. Этот процесс называется «автоматическим включением». Работодатель обязан включить в схему любого работника, который:

работает на территории Великобритании;

старше 22 лет, но младше возраста выхода на государственную пенсию;

получает зарплату от 10 тысяч фунтов в год;

не находится в другой пенсионной программе.

Частная пенсия — это возможность самостоятельно открыть пенсионный счет у негосударственного провайдера. Этот вариант выбирают фрилансеры и самозанятые, не имеющие доступа к трудовой пенсионной схеме. Взносы в частную пенсию вносятся из собственных средств, однако заявитель также может воспользоваться налоговыми льготами, позволяющими частично вернуть ранее уплаченный подоходный налог.

Средняя пенсия в Великобритании составляет около 13 884 фунтов стерлингов в год. Это равно 1157 фунтам (1395,77 евро) в месяц.

Пенсии в США

Пенсионная система США — структура сложная, состоящая из государственных выплат и накопительной части. Накопительная пенсия формируется путем:

отчислений работодателя;

выплат из государственных фондов для госслужащих;

личных сбережений пенсионера, которые могут храниться на специальных счетах или инвестироваться в ценные бумаги под управлением фондов.

Эти виды пенсионных накоплений освобождены от налогообложения. Военные имеют доступ к отдельным фондам, что часто позволяет получать сразу три вида пенсий.

Возраст выхода на пенсию в США составляет 67 лет. Однако возможен и досрочный выход — начиная с 62 лет. В этом случае пенсионные выплаты снижаются до 70−80% от начисленной суммы в зависимости от возраста и места работы.

Для досрочного выхода на пенсию нужно подать заявление с указанием причины. Напротив, поздний выход на пенсию позволяет увеличить ежемесячные выплаты на 24%.

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Кроме того, важным источником накопления пенсии являются личные пенсионные счета и накопительные фонды. Эти фонды могут быть как частными, так и государственными. Взносы в них освобождаются от налогов. При этом деньги из таких фондов можно снять в любой момент, но если это происходит до достижения пенсионного возраста, взимается налог.

Работодатели в США также активно участвуют в формировании накоплений. Переводы работников в пенсионные фонды выгодны компаниям, поскольку помогают снизить налоговую нагрузку. Размер отчислений от работодателя варьируется от 10% до 50% и больше зарплаты, в зависимости от политики компании.

Средняя пенсия в США составляет примерно 1476 долларов (1405,83 евро) в месяц.

Пенсии в Польше

В Польше пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Эти возрастные рамки фиксированные и позволяют гражданам выходить на пенсию и получать соответствующие выплаты. Однако для этого необходимо иметь минимальный трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Стаж включает периоды официальной трудовой деятельности, за которые производились страховые отчисления в пенсионный фонд.

Основой пенсионной системы Польши является государственный пенсионный фонд ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Работники ежемесячно отчисляют в этот фонд 12% своей заработной платы. Выплаты по ZUS финансируются через государственный фонд социального страхования, который обеспечивает базовую пенсию для всех участников системы.

Дополнительно в Польше функционируют частные пенсионные фонды. В них поступает 7,8% заработной платы работника. Эти фонды используют средства для инвестирования в ценные бумаги и другие активы, помогая накапливать дополнительные средства к основной пенсии. Работники имеют право самостоятельно выбирать частный пенсионный фонд. Для большего финансового обеспечения на пенсии граждане могут открыть индивидуальные пенсионные счета в банках и самостоятельно формировать дополнительные накопления.

Средняя пенсия в Польше составляет около 3 516,95 злотых (826,13 евро) в месяц.

Сравнение пенсий в Украине, США и странах ЕС

Страна Средняя пенсия в евро Разница с пенсией в Украине Украина 132,73 Германия 1538 +1059% Франция 1400 +955% Великобритания 1395,77 +925% Польша 826,13 +522% США 1405,83 +959%

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