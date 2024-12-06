Международные пенсии: кому из пенсионеров следует пройти ежегодную идентификацию в ПФУ — Finance.ua

Международные пенсии: кому из пенсионеров следует пройти ежегодную идентификацию в ПФУ Сегодня 20:03 — Личные финансы

Международные пенсии: кому из пенсионеров следует пройти ежегодную идентификацию в ПФУ

Пенсионеры, проживающие за рубежом, должны до 31 декабря пройти ежегодную идентификацию в Пенсионном фонде Украины.

Об этом напоминает пресс-служба фонда.

Украина заключила ряд международных договоров о социальном (пенсионном) обеспечении, которыми регулируется, в частности, порядок выплаты пенсий гражданам, выехавшим на постоянное жительство за границу.

По пропорциональному принципу заключены договоры с Королевством Испания, Латвийской Республикой, Словацкой Республикой, Литовской Республикой, Чешской Республикой, Республикой Болгария, Португальской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Польша.

«Это значит, что каждое из этих государств назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, приобретенный на своей территории. Страховой стаж, полученный на территории другого договорного государства, учитывается только для определения права на пенсию», — уточняют в Пенсионном фонде.

Выплата таких пенсий производится ежеквартально путем перевода на лицевые счета пенсионеров, открытые в банках стран проживания или через компетентный орган договорного государства.

Пенсионеры, получающие пенсионную выплату через компетентный орган договорного государства, проходят идентификацию в этих органах. А пенсионерам, которые получают выплату на банковский счет и проживают в Королевстве Испании, Словацкой Республике, Чешской Республике, Республике Болгария, Португальской Республике, Республике Польша, нужно ежегодно до 31 декабря отправлять в Пенсионный фонд Украины заполненный и официально заверенный документ «Подтверждение факта, что человек жив».

Образцы заявлений о подтверждении нахождения человека в живых размещены на информационной странице веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Документ представлен для обсуждения на сайте СПО объединений профсоюзов;

в системе пенсионного обеспечения Украины предусмотрена специальная поддержка для граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих достаточного трудового стажа для получения обычной пенсии;

в марте 2025 года состоится повышение пенсий на уровень инфляции, что частично покроет уровень роста потребительских цен.

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