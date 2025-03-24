Как установить право собственности, когда документы утрачены — Finance.ua

Как установить право собственности, когда документы утрачены Сегодня 14:00 — Личные финансы

Как установить право собственности, когда документы утрачены, freepik.com

Если вы лишились документов о праве собственности на недвижимость, следует получить дубликат документов.

Об этом напоминает Министерство юстиции.

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Документы, удостоверяющие право собственности:

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор мены;

свидетельство о праве собственности;

свидетельство о праве на наследство и т. д.

Кто выдаст документ

Выдать дубликат может нотариус или орган местного самоуправления. Для его получения необходимо подать письменное заявление лично или через представителя по доверенности в соответствующий орган.

В случае утраты или порчи документа, заверенного или выданного нотариусом или должностным лицом органа местного самоуправления, по письменному заявлению лиц, выдается дубликат утраченного документа. Выдача дубликата утраченного или испорченного документа осуществляется государственным нотариальным архивом.

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Где получить дубликат

Функцию по выдаче дубликатов свидетельств о праве собственности о приватизации взамен утерянных или поврежденных реализуют центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Услуга бесплатная.

Необходимые документы для получения дубликата свидетельства о приватизации в ЦПАУ:

заявление с согласием всех совершеннолетних совладельцев жилья, принимавших участие в приватизации (заполняется в присутствии администратора);

копии паспортов или свидетельств о рождении для лиц, не достигших 16-летнего возраста, являющихся совладельцами жилья, и оригиналы документов для заверения;

документ из полиции о том, что оригинал свидетельства о праве собственности на жилье был похищен или утрачен;

объявление о потере свидетельства в печатных медиа.

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Дополнительно отмечаем, что восстановление правоустанавливающих документов до и после 1 января 2013 имеет свои особенности.

Относительно документов, выданных до 1 января 2013 года

Для восстановления права на собственность (или пользование) земельного участка или недвижимости государственный регистратор использует сведения из Государственного земельного кадастра или Реестра прав собственности на недвижимое имущество (архивная составная часть Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество), а также бумажные документы, хранящиеся в бюро технической инвентаризации (регистровые книги, регистрационные дела).

При процедуре восстановления документов важно предоставить государственному регистратору любые имеющиеся копии этих документов, в частности, государственного акта или свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество.

Относительно документов, выданных после 1 января 2013 года

Потеря свидетельства о праве собственности, выданного после 1 января 2013, не требует истребования соответствующих дубликатов, поскольку информация о недвижимости уже хранится в ГРВП.

Как восстановить документы в судебном порядке

В случае невозможности получения дубликатов утраченных или поврежденных документов необходимо обратиться в суд. Владелец имущества может подать иск о признании права собственности, если его право оспаривается или не признается, а также в случае утраты документов, подтверждающих право собственности. То есть можно обратиться в суд с иском о признании права собственности на объект недвижимости или об установлении юридического факта.

Справка Finance.ua:

Конституционный суд Украины признал законным штраф или конфискацию авто, ввезенного без уплаты пошлины. Право собственности не может быть абсолютным. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

После того как украинцы получили уведомление в «Дія» о сформированном сертификате, нужно пройти еще несколько этапов процедуры получения компенсации за уничтоженное жилье, в частности прекратить право собственности на уничтоженную недвижимость.

Как отмечают в Юридическом советчике ВПЛ, согласно постановлению Кабмина № 600 от 30 мая 2023 г. (с изменениями), процедура получения компенсации за уничтоженное жилье имеет несколько этапов.

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