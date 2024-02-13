Коли потрібно припинити право власності на знищену нерухомість — Finance.ua

Коли потрібно припинити право власності на знищену нерухомість Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Коли потрібно припинити право власності на знищену нерухомість

Після того як українці отримали сповіщення в «Дії» про сформований сертифікат, потрібно пройти ще кілька етапів процедури отримання компенсації за знищене житло, зокрема припинити право власності на знищену нерухомість. Розповідаємо, як і коли це потрібно зробити.

Як зазначають у Юридичному пораднику ВПО, відповідно до постанови Кабміну № 600 від 30 травня 2023 р. (зі змінами) процедура отримання компенсації за знищене житло має кілька етапів:

Подання заяви про знищене майно;

Подання заяви на компенсацію про знищене майно;



Розгляд заяви та обстеження зруйнованого об'єкта спеціальною Комісією;



Прийняття рішення про надання компенсації;



Отримання житлового сертифіката.



Однак отримання сертифіката — це всього лиш гарантія отримання коштів на купівлю нового житла і не є кінцевою стадією процесу отримання компенсації.

Що ж далі? А ось тепер потрібно здійснити державну реєстрацію припинення права власності на знищене нерухоме майно.

Так, відповідно до постанови Кабміну № 39 від 16 січня 2024 р. отримувач компенсації здійснює дії щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об'єкт нерухомого майна:

у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації шляхом надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку;

після затвердження уповноваженим органом такого рішення Комісії і до моменту проведення виплати компенсації.Тобто, припиняємо право власності на знищене житло ЛИШЕ після позитивного рішення Комісії про надання компенсації;

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у випадку ухвалення Комісією рішення про надання компенсації шляхом видачі житлового сертифіката;

після затвердження уповноваженим органом такого рішення Комісії і до дати нотаріального посвідчення договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката. Тобто припиняємо право власності тоді, коли маємо позитивне рішення Комісії і отримали сформований житловий сертифікат.

Зверніть увагу! Зареєструвати припинення права власності на знищене житло потрібно ДО нотаріального посвідчення договору на купівлю нової оселі. При цьому державна реєстрація припинення права власності на знищене нерухоме майно проводиться безоплатно.

Висновок: після отримання житлового сертифіката слід зареєструвати припинення права власності на зруйноване житло, обрати нову домівку, забронювати кошти на її придбання та укласти нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу.

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